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Программа «Жди меня» перестанет выходить на «Первом канале»

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14 сентября. ПРАВМИР. «Первый канал» не будет продлевать контракт с телекомпанией «ВИD» на производство программы «Жди меня».
Программа «Жди меня» перестанет выходить на «Первом канале»

Это связано с тем, что стороны не смогли договориться о кандидатуре ведущего, пишет РБК.

По данным источников издания, новая команда программы «Жди меня» уволила без согласования с «Первым каналом» ведущего программы Александра Галибина и не представила кандидатуру ведущего, которая устроила бы телекомпанию.

Источник также сообщил, что телекомпания выдвигала на роль ведущего «Жди меня» кандидатуру актера и продюсера Сергея Жигунова, но «Первый канал» ее отверг.

Программа «Жди меня» выходит с 1998 года, с 1999 года – на «Первом канале». В разные годы ее вели Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова.

Программа посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей. На сайте программы приводятся данные о более чем 200 тысячах найденных при помощи «Жди меня» пропавших людях.

Ранее «Первый канал» отказался от покупки другой программы-«долгожителя» – «Пока все дома». Она перешла на канал «Россия 1». Туда же перешел и Андрей Малахов.

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