Прощеное воскресенье: смысл, история, порядок богослужения (+видео, аудио)

Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей сыропустной, так как именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов. Церковь напоминает нам об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. Также этот день именуется Прощеным воскресеньем. На Литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте и о собирании небесных сокровищ.

Евангельское чтение в Прощеное воскресенье:

Мф., 17 зач., 6, 14—21

14Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, 15а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. 16Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. 17А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, 18чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 19Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 20но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, 21ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Толкуя евангельские стихи о взаимном прощении обид в Прощеное воскресенье, епископ Феофан Затворник восклицает: “Какой простой и подручный способ спасения! Прощаются тебе согрешения, под условием прощения прегрешений против тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты в своих руках. Переломи себя и от немирных чувств к брату перейди к искренно мирным, – и всё тут. Прощеный день – какой это великий небесный день Божий! Когда бы все мы, как до́лжно, пользовались им, то нынешний день из христианских обществ делал бы райские общества, и земля сливалась бы с небом…”

Проповеди в Прощеное воскресенье

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). “Проповедь в Неделю сыропустную. Прощеное воскресенье”. 17 февраля 1991 г.

Проповедь Патриарха Кирилла в Прощеное воскресенье

Сообразно с Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. После вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Чин прощения. История установления

Чин прощения появился в монастырской жизни египетских монахов. Перед наступлением Великого поста, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи, монахи расходились по одному по пустыне на все сорок дней поста. Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то был растерзан дикими зверями, другие погибли в безжизненной пустыне. Потому, расходясь, чтобы встретиться только на Пасху, монахи просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды, как перед смертью. И конечно, сами от души прощали всех. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого Поста может оказаться последней. Для того и существовал чин прощения — чтобы быть примиренным и прощенным со всеми и — благодаря этому — с Самим Богом.

С течением времени эта традиция перешла в богослужение всей Церкви.

На Руси в канун Великого поста наши благочестивые предки испокон веков исполняли обряд высочайшего смирения. Старший и властный просил прощения у последнего и ничтожного. И государи просили прощения у свои подданных. С этой целью они объезжали войска, просили прощения у солдат, посещали монастыри, где просили прощения у братии, приезжали к архиереям, чтобы и у них попросить прощения.

Чин прощения: порядок

Чин прощения, как правило, совершается в храмах в воскресенье вечером – это служба вечерни сырной седмицы. Начинается служба как обычная вечерня, но в храме уже все по-другому: на аналоях великопостные черные или фиолетовые аналои, в середине службы и священники меняют облачение на темное. По-особенному торжественно и радостно: начинается весна постная, весна духовная!

Вечерня начинается по-обычному. На “Господи воззвах” поются стихиры:

Творение господина Иосифа. Стихиры, глас 2.

Подобен: Егда от Древа:

Воздержанием тело смирити вси потщимся, божественное преходяще поприще непорочнаго поста и молитвами и слезами Господа спасающаго нас взыщем, и забвение злобы всеконечное сотворим, вопиюще: согрешихом Ти, спаси, якоже древле ниневитяны Христе Царю, и общники ны сотвори Небеснаго Царствия Благоутробне.

Себе отчаяваю, помышляя дела моя Господи, всякаго мучения достойная: се бо презрев честныя Твоя Спасе заповеди, блудно мое житие иждих. Темже молюся, тучами покаяния мя очистив, постом и молением яко един милостивый просвети, и не гнушайся мене Благодетелю всех, и Преблагий.

Ин господина Феодора, глас той же.

Подобен: Паче ума даров:

Постное время светло начнем, к подвигом духовным себе подложивше, очистим душу, очистим плоть, постимся якоже в снедех от всякия страсти, добродетельми наслаждающеся духа: в нихже совершающеся любовию, да сподобимся вси видети всечестную страсть Христа Бога и святую Пасху, духовно радующеся.

Таже в Минеи святому, подобны 3.

Вход с кадильницею: Свете тихий:

Прокимен глас 8:

Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя: вонми души моей, и избави ю.

Стих: Спасение Твое Боже да приимет мя.

Стих: Да узрят нищии, и возвеселятся.

Стих: Взыщите Бога, и жива будет душа ваша.

И паки высочайшим гласом: Не отврати лица Твоего:

На стиховне самогласен глас 4:

Возсия благодать Твоя Господи, возсия просвещение душ наших. Се время благоприятное, се время покаяния, отложим дела тьмы, и облечемся во оружия света: яко да преплывше поста великую пучину, в тридневное Воскресение достигнем, Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, спасающаго души наша.

Стих: К Тебе возведох очи мои:

И повторяем тойже.

Таже стих: Помилуй нас Господи, помилуй нас:

И мученичен: Прославляемый в памятех святых Твоих Христе Боже, от них умоляемь, низпосли нам велию милость.

Слава, самогласен в Минеи, аще имать: И ныне, Богородичен по гласу Минеи. Аще ли не имать, Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже.

Подобен: Яко добля:

Ангельстии чини Тя Богомати прославляют: Бога бо Всечистая родила еси, Отцу, и Духу соприсносущна, и ангельская воинства от не сущаго хотением поставивша. Егоже моли от тли спасти и просветити души православных, Тя воспевающих Всечистая.

Ныне отпущаеши: Трисвятое: поклоны три. Пресвятая Троице: Отче наш: И настоящия тропари, глас 4: Богородице Дево радуйся: И творим поклон един. Слава: Крестителю Христов: поклон един. И ныне: Молите о нас святии апостоли: поклон един. Таже, Под Твое благоутробие: без поклона. Господи помилуй, 40 кротким и тихим гласом. Слава, и ныне: Честнейшую херувим: Именем Господним благослови отче. Священник: Сый благословен Христос Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Мы же: Аминь. И молитву: Небесный Царю:

И творим три поклоны великия, и глаголем молитву преподобнаго Ефрема Сирина:

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.

Ей Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков, аминь.

После этого настоятель храма произносит проповедь, затем священники просят прощения у прихожан и друг друга. После этого все клирики выходят к амвону, а прихожане подходят, целуют крест или икону, испрашивают прощения у клириков.

Начинается Великий пост.

Святые отцы о прощении:

Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожать плоды от своего покаяния, услышьте Слово Божие, услышьте завет Божий: простите ближним согрешения их пред вами.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Ты постишься? Умилостивь того, кого ты обидел, никогда не завидуй брату, ни к кому не питай ненависти.

Святитель Иоанн Златоуст

Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой… Бог не примет тебя.

Преподобный Ефрем Сирин

Хотя обязанный просить у тебя извинения и не просит его, и не беспокоится о том – почему и ты мог бы счесть для себя извинительным не прощать ему сделанных против тебя проступков, – однако ты, несмотря на то, прости его, если можно, призвав его к себе, а если это невозможно, сам в себе, не показывая своими поступками, что желаешь отомстить.

Преподобный Исидор Пелусиот

“На реках Вавилонских”. Старинный напев из обихода Синодального хора. Мужской хор Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Регент – Владимир Горбик. Концерт в Большом зале Московской консерватории 27 февраля 2008 г.



Статьи о прощении:

Современные пастыри о прощении:

Митрополит Вениамин (Федченков):

«… что делать, если у кого-нибудь не хватает сил попросить прощения у того, кого он считает виновным перед собой (а не себя самого). На это прежде всего нужно сказать словами Самого Господа: «Невозможное для человека – возможно Богу!» Решись попросить прощения, а уж прочее сделает Сам Господь. Поэтому не говори: это дело непосильное мне! Это – неправда: Бог поможет!»

Епископ Диоклийский Каллист:

«… чин взаимного прощения очень далек от того, чтобы быть просто обрядом. Он может быть, и часто бывает, глубоко действенным событием, изменяющим жизнь тех, кто в нем участвует. Я могу вспомнить случаи, когда обмен прощениями накануне Великого поста послужил мощным стимулом, внезапно разрушающим давние преграды и позволяющим по-настоящему восстановить отношения между людьми. Эта вечерня Прощеного воскресенья лучше всяких слов говорит нам о том, что в великопостное плавание никто не может пускаться в одиночку».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):

«Нужно и простить тех, кто нас обидел, и испросить себе прощение у тех, кого мы вольно или невольно обидели. Иначе напрасны будут все наши труды в предстоящем посту. Не примет Господь наших многочисленных земных поклонов, если в сердце нашем будут продолжать жить обиды на брата, зло и недоброжелательность к ближним».

Прощеное воскресенье в литературе и искусстве:

Иван Бунин. Чистый понедельник

Иван Шмелев. Лето Господне

Эдуард Асадов. Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье (ФИЛЬМ)

Читайте также:

Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье в 2013 году – 17 марта: Простить — значит принять

Прощеное воскресенье с детьми

Прощеное воскресенье: найти человека, перед которым реально стоило бы извиниться

Великие примеры прощения