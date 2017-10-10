Прошли времена, когда церковь принималась как данность

Почему мы в церкви? Почему мы приглашаем других в эту жизнь, которую мы выбрали? Размышляет священник Андрей Стивен Демик, клирик храма святого Павла (Эммаус, Пенсильвания).

Когда церковь принималась как данность

Времена, когда церковь принималась как данность, прошли. Но большинство из нас, христиан, еще не осознали это.

Тому есть множество подтверждений. Только треть от обычного числа прихожан посещает сегодня церковь по воскресеньям. Дети верующих в большинстве своем отправляются в университет, имея весьма туманные представления о Библии, ее ключевых фигурах или о том, что такое Евангелие. Конечно, и многие взрослые ничего этого не знают. Четвертая часть американцев сегодня предпочитает идентифицировать себя как нерелигиозных, отмечая пункт «ни одна из перечисленных», при ответе на вопрос о том, к какой церкви или религии они принадлежат.

Раньше большинство граждан нашей страны просто ходили в церковь, просто посещали воскресную школу. Библейские аллюзии в народной культуре легко прочитывались ими. И иметь в основе мировоззрения религиозные взгляды было совершенно естественно.

Прихожане действительно были прихожанами. Люди, которые не ходили в церковь каждое воскресенье, не считали себя верующими людьми.

Но сегодня все изменилось.

Можно часами говорить о том, почему это произошло, можно часами переживать по этому поводу и мечтать вернуться к тем старым добрым временам, когда в воскресенье утром все магазины были закрыты просто потому, что в них не было покупателей, но не думаю, что это поможет.

Я не уверен, что те старые добрые времена были такими уж замечательными. Когда церковная жизнь принимается как данность, на самом деле – это не христианская жизнь. И не истинная жизнь в Церкви. Можно говорить о самоидентичности и социальном аспекте, но не об Иисусе Христе.

“Что я могу сделать сегодня, чтобы спастись?”

Так что же тогда значит вести истинно-церковную жизнь? Для нас, христиан, это значит постоянно спрашивать себя: что я могу сделать сегодня, чтобы спастись? Что я могу сделать сегодня, чтобы стать святым? Что я могу сделать сегодня, чтобы подготовиться к воскресению мертвых?

Поэтому, чтобы решить ту проблему, с которой я начал, мы должны спросить себя, что именно поможет нам не принимать церковь как данность? Что поможет нам не принимать Иисуса Христа как данность? Что позволит мне придерживаться царского пути на дороге, ведущей в Царство Небесное?

Сегодня мы молились святому Силуану Афонскому. Преподобный Силуан был необразованным русским крестьянином, в 1892 году он пришел на Святую гору Афон. До принятия монашества в Свято-Пантелеимоновском монастыре на Афоне, он жил в Тамбовской губернии.

Он был большим, сильным человеком. Даже вспыльчивым. Однажды он подрался и так сильно ударил человека в грудь, что тот чуть не умер. Но именно осознание тяжести этого греха привело его на Святую гору.

О его жизни можно говорить бесконечно, я лишь скажу, что именно благодаря глубокому покаянию он стал возможно величайшим святым ХХ века. Он умер в 1938 году, многие из нас родились уже после его смерти, и был канонизирован в 1988 году – всего около тридцати лет назад.

В книге, написанной учеником и биографом преподобного Силуана Афонского (который, возможно, также будет когда-нибудь канонизирован), архимандритом Софронием (Сахаровым) «Старец Силуан Афонский», подробно рассказывается о жизни святого. Также в книгу включены его сочинения, в основном краткие фрагменты, а не богословские трактаты и объемные труды.

Чтобы помочь нам разобраться с вопросом о том, что мы можем сделать, чтобы не принимать церковную жизнь как данность, я хотел бы прочитать краткий фрагмент из сочинений святого Силуана. Это отрывок из главы “О любви”, непосредственно касающийся той ситуации, которая сложилась сегодня в наших храмах.

Я очень люблю этот отрывок, потому что он начинается с аллюзии на встречу апостолов Луки и Клеопы с Господом по дороге в Эммаус, после которой они скажут: «не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?». Слушайте внимательно:

«Не горело ли в нас сердце наше», говорили Апостолы, когда приблизился к ним Христос. Так душа узнает своего Владыку, и любит Его, и сладость любви Его горяча. На небесах у всех единая любовь, а на земле одни много любят Господа, другие — мало, а иные совсем не любят Его. Душа, исполненная любви Божией, забывает и небо и землю; дух горит и невидимо видит Желанного, и множество сладких слез проливает душа и не может забыть Господа ни на одну секунду, ибо благодать Божия дает силы Любимого любить».

Как мы слышали, святой Силуан даже в то время признавал, что люди любят Бога по-разному: кто-то сильно, другие мало, а некоторые совсем не любят. Так и в наше время. Мы можем посмотреть на себя увидеть, что эти слова относятся ко всем нам. В моей жизни бывали времена, когда я совсем не любил Бога или любил Его мало, а бывали (я надеюсь), когда я любил Его очень сильно.

Но самая важная мысль – слова преподобного Силуана об узнавании любви к Господу. Мне особенно нравится место, где он говорит, что: “Душа, исполненная любви Божией, забывает и небо и землю”.

Отповедь людям не может быть лекарством

Мы думаем, что, чтобы быть хорошими христианами, нам нужно отвернуться от земли и обратиться к небу. Или, что мы должны приблизить небо к земле, чтобы освятить нашу жизнь. И обе эти идеи до некоторой степени верны.

Однако, рассматривая христианскую жизнь с помощью понятий “небо” и “земля”, мы ошибаемся. Самое главное – узнавать и любить Иисуса Христа.

Он, как говорит преподобный Силуан, “Желанный”, Тот, для Которого наши сердца горят от сладости любви, когда Он обращается к нам на жизненном пути.

Конечно, важно ходить в церковь, читать Библию. Но когда мы замечаем в себе или других, что стали делать это реже, мы должны понять, что лекарство от этого ослабления в рвении – не слова “старайся больше” или отповедь людям, что они недостаточно хороши. Даже если это ненадолго сработает, долго работать не будет. А для многих не сработает даже ненадолго.

Вопрос – почему. Почему мы в церкви? Почему мы приглашаем других в эту жизнь, которую мы выбрали? Почему находиться здесь каждое воскресенье и совершать все положенные духовные действия на самом деле абсолютно необходимо для нашей вечной жизни и нашего сегодняшнего душевного здравия?

Именно из-за того, что говорит святой Силуан: “Благодать Божия дает силы Любимого любить”. Мы здесь, чтобы любить Иисуса Христа, и слезы покаяния, которые мы проливаем, когда не любим Его так, как должны, делают нас открытыми к принятию этой благодати. И когда мы будем любим Любимого – нашего Господа, нашего Спасителя, нашего Бога, Иисуса Христа, – мы обнаружим, что мы можем быть частью всех действий этой любви.

Давайте остановимся на минутку и попытаемся узнать Иисуса

Когда мужчина не говорит своей жене, ”я люблю тебя“, не заботится о своем доме, не воспитывает детей и не делает всего того, что должен делать хороший муж, недостаточно просто сказать ему «старайся больше». Нужно любить своих любимых, возвратиться к той сладости жены, которая вызывает в нем любовь. Проблема не в том, что он ничего не чувствует к ней. Проблема в том, что он отвернулся от нее. Если он повернется обратно к ней, он увидит ее снова. И когда он увидит ее, он полюбит ее. И эта любовь будет выражаться в действиях.

Мы жаждем не эмоций. Мы призваны не к тому, чтобы нам было хорошо со Иисусом. Мы призваны узнать Иисуса, как говорит Силуан, и тогда мы сможем любить Господа.

Наша проблема не в том, что мы мало стараемся. Наша проблема в том, что мы отвернулись и больше не узнаем Господа.

Итак, давайте сегодня остановимся на минутку и попытаемся узнать Иисуса. Начнем искать Его. Попытаемся увидеть Его — действительно увидеть Его. Он Тот, кого мы ищем. Он Тот, кого мы желаем. Он Тот, с кем мы пришли сегодня встретиться.

Тот, кто узнал нас и возлюбил нас, Господь наш Иисус Христос, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Перевод Марии Строгановой

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