О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Прошли времена, когда церковь принималась как данность

|
Почему мы в церкви? Почему мы приглашаем других в эту жизнь, которую мы выбрали? Размышляет священник Андрей Стивен Демик, клирик храма святого Павла (Эммаус, Пенсильвания).
Прошли времена, когда церковь принималась как данность
Фото: patriarchia.ru

Когда церковь принималась как данность

Священник Андрей Стивен Демик

Времена, когда церковь принималась как данность, прошли. Но большинство из нас, христиан, еще не осознали это.

Тому есть множество подтверждений. Только треть от обычного числа прихожан посещает сегодня церковь по воскресеньям. Дети верующих в большинстве своем отправляются в университет, имея весьма туманные представления о Библии, ее ключевых фигурах или о том, что такое Евангелие. Конечно, и многие взрослые ничего этого не знают. Четвертая часть американцев сегодня предпочитает идентифицировать себя как нерелигиозных, отмечая пункт «ни одна из перечисленных», при ответе на вопрос о том, к какой церкви или религии они принадлежат.

Раньше большинство граждан нашей страны просто ходили в церковь, просто посещали воскресную школу. Библейские аллюзии в народной культуре легко прочитывались ими. И иметь в основе мировоззрения религиозные взгляды было совершенно естественно.

Прихожане действительно были прихожанами. Люди, которые не ходили в церковь каждое воскресенье, не считали себя верующими людьми.

Но сегодня все изменилось.

Можно часами говорить о том, почему это произошло, можно часами переживать по этому поводу и мечтать вернуться к тем старым добрым временам, когда в воскресенье утром все магазины были закрыты просто потому, что в них не было покупателей, но не думаю, что это поможет.

Я не уверен, что те старые добрые времена были такими уж замечательными. Когда церковная жизнь принимается как данность, на самом деле – это не христианская жизнь. И не истинная жизнь в Церкви. Можно говорить о самоидентичности и социальном аспекте, но не об Иисусе Христе.

 

“Что я могу сделать сегодня, чтобы спастись?”

Так что же тогда значит вести истинно-церковную жизнь? Для нас, христиан, это значит постоянно спрашивать себя: что я могу сделать сегодня, чтобы спастись? Что я могу сделать сегодня, чтобы стать святым? Что я могу сделать сегодня, чтобы подготовиться к воскресению мертвых?

Поэтому, чтобы решить ту проблему, с которой я начал, мы должны спросить себя, что именно поможет нам не принимать церковь как данность? Что поможет нам не принимать Иисуса Христа как данность? Что позволит мне придерживаться царского пути на дороге, ведущей в Царство Небесное?

Сегодня мы молились святому Силуану Афонскому. Преподобный Силуан был необразованным русским крестьянином, в 1892 году он пришел на Святую гору Афон. До принятия монашества в Свято-Пантелеимоновском монастыре на Афоне, он жил в Тамбовской губернии.

Он был большим, сильным человеком. Даже вспыльчивым. Однажды он подрался и так сильно ударил человека в грудь, что тот чуть не умер. Но именно осознание тяжести этого греха привело его на Святую гору.

О его жизни можно говорить бесконечно, я лишь скажу, что именно благодаря  глубокому покаянию он стал возможно величайшим святым ХХ века. Он умер в 1938 году, многие из нас родились уже после его смерти, и был канонизирован в 1988 году – всего около тридцати лет назад.

В книге, написанной учеником и биографом преподобного Силуана Афонского (который, возможно, также будет когда-нибудь канонизирован), архимандритом Софронием (Сахаровым) «Старец Силуан Афонский», подробно рассказывается о жизни святого. Также в книгу включены его сочинения, в основном краткие фрагменты, а не богословские трактаты и объемные труды.

Чтобы помочь нам разобраться с вопросом о том, что мы можем сделать, чтобы не принимать церковную жизнь как данность, я хотел бы прочитать краткий фрагмент из сочинений святого Силуана. Это отрывок из главы “О любви”, непосредственно касающийся той ситуации, которая сложилась сегодня в наших храмах.

Я очень люблю этот отрывок, потому что он начинается с аллюзии на встречу апостолов Луки и Клеопы с Господом по дороге в Эммаус, после которой они скажут: «не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?». Слушайте внимательно:

Преподобный Силуан Афонский

«Не горело ли в нас сердце наше», говорили Апостолы, когда приблизился к ним Христос. Так душа узнает своего Владыку, и любит Его, и сладость любви Его горяча.

На небесах у всех единая любовь, а на земле одни много любят Господа, другие — мало, а иные совсем не любят Его.

Душа, исполненная любви Божией, забывает и небо и землю; дух горит и невидимо видит Желанного, и множество сладких слез проливает душа и не может забыть Господа ни на одну секунду, ибо благодать Божия дает силы Любимого любить».

Как мы слышали, святой Силуан даже в то время признавал, что люди любят Бога по-разному: кто-то сильно, другие мало, а некоторые совсем не любят. Так и в наше время. Мы можем посмотреть на себя увидеть, что эти слова относятся ко всем нам. В моей жизни бывали времена, когда я совсем не любил Бога или любил Его мало, а бывали (я надеюсь), когда я любил Его очень сильно.

Но самая важная мысль – слова преподобного Силуана об узнавании любви к Господу. Мне особенно нравится место, где он говорит, что: “Душа, исполненная любви Божией, забывает и небо и землю”.

 

Отповедь людям не может быть лекарством

Мы думаем, что, чтобы быть хорошими христианами, нам нужно отвернуться от земли и обратиться к небу. Или, что мы должны приблизить небо к земле, чтобы освятить нашу жизнь. И обе эти идеи до некоторой степени верны.

Однако, рассматривая христианскую жизнь с помощью понятий “небо” и “земля”, мы ошибаемся. Самое главное – узнавать и любить Иисуса Христа.

Он, как говорит преподобный Силуан, “Желанный”, Тот, для Которого наши сердца горят от сладости любви, когда Он обращается к нам на жизненном пути.

Конечно, важно ходить в церковь, читать Библию. Но когда мы замечаем в себе или других, что стали делать это реже, мы должны понять, что лекарство от этого ослабления в рвении – не слова “старайся больше” или отповедь людям, что они недостаточно хороши. Даже если это ненадолго сработает, долго работать не будет. А для многих не сработает даже ненадолго.

Вопрос – почему. Почему мы в церкви? Почему мы приглашаем других в эту жизнь, которую мы выбрали? Почему находиться здесь каждое воскресенье и совершать все положенные духовные действия на самом деле абсолютно необходимо для нашей вечной жизни и нашего сегодняшнего душевного здравия?

Именно из-за того, что говорит святой Силуан: “Благодать Божия дает силы Любимого любить”. Мы здесь, чтобы любить Иисуса Христа, и слезы покаяния, которые мы проливаем, когда не любим Его так, как должны, делают нас открытыми к принятию этой благодати. И когда мы будем любим Любимого – нашего Господа, нашего Спасителя, нашего Бога, Иисуса Христа, – мы обнаружим, что мы можем быть частью всех действий этой любви.

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Давайте остановимся на минутку и попытаемся узнать Иисуса

Когда мужчина не говорит своей жене, ”я люблю тебя“, не заботится о своем доме, не воспитывает детей и не делает всего того, что должен делать хороший муж, недостаточно просто сказать ему «старайся больше». Нужно любить своих любимых, возвратиться к той сладости жены, которая вызывает в нем любовь. Проблема не в том, что он ничего не чувствует к ней. Проблема в том, что он отвернулся от нее. Если он повернется обратно к ней, он увидит ее снова. И когда он увидит ее, он полюбит ее. И эта любовь будет выражаться в действиях.

Мы жаждем не эмоций. Мы призваны не к тому, чтобы нам было хорошо со Иисусом. Мы призваны узнать Иисуса, как говорит Силуан, и тогда мы сможем любить Господа.

Наша проблема не в том, что мы мало стараемся. Наша проблема в том, что мы отвернулись и больше не узнаем Господа.

Итак, давайте сегодня остановимся на минутку и попытаемся узнать Иисуса. Начнем искать Его. Попытаемся увидеть Его — действительно увидеть Его. Он Тот, кого мы ищем. Он Тот, кого мы желаем. Он Тот, с кем мы пришли сегодня встретиться.

Тот, кто узнал нас и возлюбил нас, Господь наш Иисус Христос, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Перевод Марии Строгановой

Источник

Теги:
, , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Что Церковь может дать молодежи?
Что Церковь может дать молодежи?
Сергей Худиев

И почему для этого нужно пройти через шок

Чтобы отличать добро от зла, разве нужна религия?
Чтобы отличать добро от зла, разве нужна религия?
Сергей Худиев

И почему не хватит простой человеческой эмпатии

Зачем Церкви столько обрядов?
Зачем Церкви столько обрядов?
Сергей Худиев

Христос и Его ученики не целовали иконы и не ставили свечи

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
41% собрано / 927465.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
39% собрано / 227673 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Что значит быть «действующим» христианином?
Священник Андрей Стивен Демик

О христианстве как обучении мастерству

"
12 правил для христианина
Священник Андрей Стивен Демик

Что мы должны делать, чтобы называться православными

"
Почему же тех, кто верит в традиционный брак, считают злобными и ненавидящими?
Священник Андрей Стивен Демик

Православный священник из США размышляет о легализации однополых браков

Все статьи автора
Статьи Дня
Не разбрасываться людьми. Виктор Семенов о правилах бизнеса
Анна Данилова

Бывший министр и основатель «Белой Дачи» о том, как за полчаса выбрать…

Александр Кравецкий: “Гражданская война продолжается в наших головах”
Александр Кравецкий

Одни сносят памятники Ленину, другие устанавливают памятники Дзержинскому

Наталия Скуратовская: Священник должен позволить себе побыть человеком
Дарья Рощеня

8 советов, если просят не просто отпеть ребенка, а поговорить с его…

самое читаемое

Архимандрит Андрей (Конанос): Хорошая новость – ты попадешь в рай!9,325

Чёрный монашеский юмор6,308

Священник и горе6,124

8 мальчиков и 1 девочка: зачем американка Лиза осталась в Сибири4,474

Нам сказали, что после Литургии солдаты отправятся прямо в Чечню3,997

Знаете ли вы Цветаеву? (ВИКТОРИНА)3,174

Церковь вспоминает преставление преподобного Сергия Радонежского2,623

Можно ли простить историю своего народа2,460

В прошлом учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила Ольга Васильева1,934

Последний из могикан. Памяти Вячеслава Иванова1,760

лучшие авторы

Новостная служба12,317

Архимандрит Андрей (Конанос)9,325

Протоиерей Алексий Уминский7,611

Иона епископ Обуховский6,308

Дарья Рощеня6,124

Редакция портала "Православие и мир"4,855

Алла Мождженская4,474

Светлана Сапронова3,997

Ольга Шульчева-Джарман3,289

Марина Архипова2,460

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть