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Прожить каждый день Великого поста по Евангелию

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Проповедь протоиерея Алексия Уминского накануне Великого поста
Прожить каждый день Великого поста по Евангелию

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня – воскресенье перед Великим постом. Сегодня каждый из нас снова решает для себя, как пройдет для него этот пост, что он сможет этим Великим постом сделать для себя, и для ближнего, и для Бога, каким образом он снова будет проходить этот путь, свой путь ко Христу.

Можно сказать, что сегодня, готовясь к завтрашнему дню, мы в таком состоянии, как будто готовимся к Новому году. Действительно, для нас, христиан, с завтрашнего дня начинается все новое. Все должно быть по-другому. Как это по-другому? Что для нас значит – опять начать этот Великий пост? Что это значит для нас – сохранить этим Великим постом свою верность Христу? Каким образом нам все-таки что-то с собой сделать и как-то поменяться?

Апостол Павел в сегодняшнем Послании говорит очень точные вещи о том, что такое для человека пост: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13:14). Все просто, все главные слова сказаны.

Что значит для нас облечься во Христа? И здесь все просто. Где сокровище ваше, – говорит сегодня Евангелие, – там и сердце ваше будет. А где оно? Наше сокровище – это сам Христос. Нет у нас другого сокровища, кроме Самого Христа. Нет у нас ничего другого, никакой другой радости, кроме Самого Христа. И что делать для того, чтобы это сокровище приобрести, тоже ясно, все просто и очень тяжело.

Если каждый из нас попробует простую вещь – прожить каждый день Великого поста по Евангелию, начинать с этой мысли каждый день, тогда это и будет облечением во Христа, тогда это и будет шествием за Христом, тогда это и будет встречей со Христом, и никак по-другому.

Не от пищи это будет зависеть и не от каких-то других внешних вещей. Все это будет остантся на втором плане, потому что человек тогда вообще не будет об этом задумываться. Ведь понятно же, что не надо превращать попечение о плоти в некий пунктик. И не надо себя обманывать, всегда можно отделить одно от другого, у нас хватает для этого разума и совести.

А вот облечься во Христа – это значит жить по Евангелию, и никак по-другому это в христианской жизни не удается. И пост для нас – это то время, когда мы можем по-настоящему это воспринять, услышать и с помощью Божьей исполнить.

Аминь.

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