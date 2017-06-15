Путин: никто не пытается запретить «Матильду»

15 июня. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не пытается запретить фильм «Матильда» Алексея Учителя.

К президенту с соответствующим вопросом обратился актер Сергей Безруков. По его словам, разговоры о возможном запрете «Матильды», а также обыски в «Гоголь-Центре» и у Кирилла Серебренникова настораживают творческую интеллигенцию, не является ли это наступлением на свободу слова.

Владимир Путин заметил, что Россия – большая и сложная страна и у всех разные мнения по всем вопросам. Путин напомнил, что про царскую семью снимали и более жесткие фильмы снимали, а в патриотизме Алексея Учителя у Путина сомнений нет.

Он не согласен, что фильм «Матильда» пытаются запретить, но у Поклонской есть позиция, она ее отстаивает. Однако никаких решений не принято. Путин надеется, что все решится в рамках закона.

Сам Алексей Учитель, который вступил в диалог, заявил, что считает абсурдным формирование точки зрения на тему фильма, который еще никто не видел. Его огорчает, что тратятся государственные деньги на бесконечные проверки, которые нацелены на одно и то же. И такого подстрекательства, убежден режиссер, не должно быть.