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РАН направила в правительство просьбу Фортова не продлевать его полномочия

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РАН направила в правительство просьбу Фортова не продлевать его полномочия
Владимир Фортов. Фото: КоммерсантЪ

«Проголосовали за то, чтобы продлить полномочия Фортова. Соответствующее решение общего собрания мы направили в правительство. Но сам Фортов – он об этом и на общем собрании говорил, – что он хочет уйти в отставку, не хочет продления полномочий. Это его решение», – заявил ученый секретарь президиума РАН Михаил Пальцев, его цитирует Интерфакс.

По словам Пальцева, Фортов, не дожидаясь решения правительства, сложил с себя полномочия, назначив и.о. президента РАН академика Валерия Козлова, который ранее был вице-президентом РАН.

В понедельник общее собрание Российской академии наук приняло решение перенести выборы президента РАН и ее президиума на осень.

Все три кандидата на пост президента РАН сняли свои кандидатуры из-за вопросов к процедуре выборов в уставе РАН.

На пост президента Академии наук претендовали действующий глава Академии Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров.

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