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Реальные расходы россиян в апреле оказались самыми низкими за пять лет

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11 мая. ПРАВМИР. Общие повседневные расходы россиян в апреле сократились сразу на 6,5% относительно марта. Таким образом, реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы наших соотечественников оказались самыми низкими за последние пять лет, говорится в релизе исследовательского холдинга «Ромир».
Реальные расходы россиян в апреле оказались самыми низкими за пять лет

«Общее сокращение расходов при неизменном среднем чеке говорит о том, что россияне вернулись в режим экономии. Экономия стала возможной за счет сокращения частоты походов в магазин. Потребительская корзина также претерпела изменения. Доля продуктовых категорий выросла до 57%, что говорит об экономии на непродовольственных товарах», – говорится в сообщении.

Исследователи отмечают, что в апреле традиционно наблюдается некоторое снижение потребительской активности, поскольку «праздничные месяцы прошли, в апреле обычно проходит Великий пост».

Однако такого снижения расходов относительно предыдущего месяца не фиксировалось никогда в предыдущие годы. Даже в кризисном 2015 году падение повседневных трат составило 5,8%, что ниже сокращения расходов в апреле текущего года.

Качественный состав потребительской корзины в апреле тоже изменился. Так, доля продуктовых категорий в общей корзине потребителей выросла до 57% после 52% в марте и 50% в феврале. Таким образом, можно говорить об экономии на непродовольственных товарах.

Расходы снизились повсеместно – во всех регионах и типах городов. Наиболее экономными в апреле себя показали жители Северо-Западного (-11,9%) и Южного (-16,6%) округов. На Урале апрельские расходы оказались идентичными мартовским, то есть не изменились.

Москвичи в апреле показали сокращение расходов на 5,4% относительно марта и на 4,9% по сравнению с прошлым годом. В Петербурге экономия оказалась более существенной: 8,3% к марту и 10,1% к апрелю 2016 года.

Исследовательская скан-панель домохозяйств основана на данных потребления 30 000 россиян, 11 000 домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

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