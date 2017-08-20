Режиссер Андрей Кончаловский отмечает 80-летие

“Праздновать буду в Италии вместе с семьей, узким кругом, а потом, в 20-х числах августа, здесь же, в Италии, приступлю к съемкам нового фильма”, – сказал он ТАСС.
Святейший Патриарх Кирилл направил режиссеру поздравительное послание.
«С детства впитав любовь к творчеству, Вы достойно продолжили традиции знаменитой династии, подарившей России целую плеяду мастеров культуры. Вы посвятили свою жизнь кинематографическому искусству, и уже первые Ваши работы на этой ниве обратили на себя внимание и широкой аудитории, и профессиональных критиков», — говорится в тексте поздравления.
Патриарх отметил, что на счету режиссера – десятки художественных и документальных кинофильмов, театральных и музыкальных постановок в России и за рубежом, среди которых особое место занимает документальный цикл, посвященный русским композиторам.
«На языке искусства говоря с людьми об основополагающих вопросах бытия и актуальных социальных проблемах, Вы стремитесь напоминать современникам о необходимости нравственного совершенствования и преображения личности», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.
- В этом году режиссер отмечает не только свое 80-летие, но и 55-летие творческой деятельности.
- Всего на счету Кончаловского более 20 картин, среди которых “Романс о влюбленных”, “История Аси Клячиной”, “Дворянское гнездо”, “Курочка Ряба”, “Дядя Ваня”, “Поезд-беглец”, “Танго и Кэш”, “Возлюбленные Марии”, “Дом дураков”, “Одиссей”, “Глянец” и “Щелкунчик”.
- Во многих его последних театральных и кинопроектах главную роль играет супруга Кончаловского – актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, творческую династию Михалковых-Кончаловских продолжает его сын – режиссер Егор Кончаловский.