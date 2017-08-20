Режиссер Андрей Кончаловский отмечает 80-летие

“Праздновать буду в Италии вместе с семьей, узким кругом, а потом, в 20-х числах августа, здесь же, в Италии, приступлю к съемкам нового фильма”, – сказал он ТАСС .

Речь идет о российско-итальянской картине “Монстр” про Микеланджело. Действие фильма происходит в XVI веке. Имя исполнителя главной роли пока не называется, известно лишь, что Микеланджело сыграет итальянец.

Святейший Патриарх Кирилл направил режиссеру поздравительное послание.

«С детства впитав любовь к творчеству, Вы достойно продолжили традиции знаменитой династии, подарившей России целую плеяду мастеров культуры. Вы посвятили свою жизнь кинематографическому искусству, и уже первые Ваши работы на этой ниве обратили на себя внимание и широкой аудитории, и профессиональных критиков», — говорится в тексте поздравления.

Патриарх отметил, что на счету режиссера – десятки художественных и документальных кинофильмов, театральных и музыкальных постановок в России и за рубежом, среди которых особое место занимает документальный цикл, посвященный русским композиторам.

«На языке искусства говоря с людьми об основополагающих вопросах бытия и актуальных социальных проблемах, Вы стремитесь напоминать современникам о необходимости нравственного совершенствования и преображения личности», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.