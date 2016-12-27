Родители добились отмены «религиозного» курса «Истоки» в московской школе

Совет школы предложил родителям пятиклассников заменить его на предмет «Светская этика». Мама одного из учеников Инна Герасимова рассказала «Таким делам», что из совета школы сами позвонили родителям. «Мне вместе с другими родителями предложили посмотреть новый учебник, который должен заменить “Истоки”. Это произошло после того, как на совещании совета школы администрация школы предложила членам родительского комитета подписать документ, регламентирующий замену курса “Истоки” на курс “Светская этика”. Мы вместе с родителями других пятиклассников посмотрели учебник, который предлагает администрация. Он нас вполне устроил», – сказала она.
В рабочей программе курса говорится, что его целью является «формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений».
Ранее несколько родителей учеников подали в Генпрокуратуру жалобу на «Истоки», заявив, что в курсе предмета содержится навязывание религиозной идеологии, антинаучная манипуляция и давление на детскую психику. Основная претензия родителей состояла в том, что православие в учебнике представляется как единственно возможная религия при том, что почти половина пятиклассников из мусульманских семей, семей иудеев и католиков. Причем недовольство учебником «Истоки» высказали также православные родители.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» была введена в обязательную часть программы 5-9-х классов 1 сентября 2015 года. В прошлом году столичный департамент образования запустил в 40 школах эксперимент по обязательному изучению предмета в объеме одного часа в неделю. Родителям пятиклассников было рекомендовано выбрать между двумя учебниками: пособием «Православная культура» и курсом «Истоки».
Курсы «Истоки» и «Социокультурные истоки» разработаны в начале 2000-х под эгидой РАЕН (Российская академия естественных наук — общественная организация, которая не имеет отношения к Российской академии наук).