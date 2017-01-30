Россиянам не разрешили участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018

30 января. ПРАВМИР. Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета (МПК) отклонил просьбу россиян об участии в квалификационных соревнованиях зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

О решении МПК сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

«ПКР получен ответ от МПК за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) при конкретных гарантиях с нашей стороны. В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР», – сказано в сообщении.

Также в Паралимпийском комитете России сообщили, что подготовка россиян к Играм будет продолжена, несмотря на недопуск к соревнованиям.

«ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством. ПКР продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским играм в Южной Корее», – говорится в сообщении.