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Россиянам не разрешили участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018

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30 января. ПРАВМИР. Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета (МПК) отклонил просьбу россиян об участии в квалификационных соревнованиях зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
Россиянам не разрешили участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

О решении МПК сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

«ПКР получен ответ от МПК за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) при конкретных гарантиях с нашей стороны. В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР», – сказано в сообщении.

Также в Паралимпийском комитете России сообщили, что подготовка россиян к Играм будет продолжена, несмотря на недопуск к соревнованиям.

«ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством. ПКР продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским играм в Южной Корее», – говорится в сообщении.

7 августа прошлого года МПК приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были отстранены от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, которое было принято по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

21 ноября МПК опубликовал список критериев для восстановления членства ПКР и участия россиян в международных соревнованиях. В середине декабря в Бонне прошла встреча представителей двух организаций, на которой обсуждались данные критерии. 11 января ПКР направил в МПК свой вариант дорожной карты восстановления членства в организации.

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