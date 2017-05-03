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Российское ТВ решило не показывать, как Симпсон ловит покемонов в храме

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3 мая. ПРАВМИР. Телеканал «2х2» принял решение не показывать очередной эпизод мультсериала «Симпсоны», в котором главный герой ловит покемонов в церкви.
Российское ТВ решило не показывать, как Симпсон ловит покемонов в храме
Фрагмент мультфильма

«Мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе, поэтому этот эпизод показывать не будем», — сообщила PR-директор телеканала Анастасия Шабловская, ее цитирует РБК.

Неоднозначная серия всемирно известного мультсериала была показана в эфире канала Fox 30 апреля. В нем главный герой Гомер Симпсон увлекается игрой, в которой нужно искать виртуальных персонажей в разных местах города, в том числе и в церкви.

Член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве протоиерей Андрей Новиков считает, что новый эпизод мультфильма про Симпсонов – яркое подтверждение того, что через продукцию Голливуда осуществляется «мощная пропаганда».

«Сейчас ряд медиапродуктов направлен на пропаганду ложных ценностей, например, в фильмах и даже мультфильмах стали массово появляться герои с нетрадиционной сексуальной ориентацией», – цитирует священнослужителя ТАСС.

Серия мультфильма вышла на фоне продолжающегося в Екатеринбурге судебного процесса по делу блогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих. Поводом стал видеоролик, в котором снято, как Соколовский играет в Pokemon Go в екатеринбургском храме. Прокурор попросил приговорить блогера к трем с половиной годам тюрьмы.

«Симпсоны» — самый длинный мультсериал в истории американского телевидения, длящийся 30 сезонов (вышло 662 серии), начиная с 1989 года. Сериал известен более чем в 100 странах мира. Обладатель премии «Эмми». Журнал Time в последнем выпуске 1999 года назвал «Симпсонов» лучшим телевизионным сериалом столетия, а главного героя Барта Симпсона включил в список ста наиболее влиятельных людей 20 века (единственный вымышленный персонаж в этом рейтинге).

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