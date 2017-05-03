Российское ТВ решило не показывать, как Симпсон ловит покемонов в храме

3 мая. ПРАВМИР. Телеканал «2х2» принял решение не показывать очередной эпизод мультсериала «Симпсоны», в котором главный герой ловит покемонов в церкви.

«Мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе, поэтому этот эпизод показывать не будем», — сообщила PR-директор телеканала Анастасия Шабловская, ее цитирует РБК.

Неоднозначная серия всемирно известного мультсериала была показана в эфире канала Fox 30 апреля. В нем главный герой Гомер Симпсон увлекается игрой, в которой нужно искать виртуальных персонажей в разных местах города, в том числе и в церкви.

Член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве протоиерей Андрей Новиков считает, что новый эпизод мультфильма про Симпсонов – яркое подтверждение того, что через продукцию Голливуда осуществляется «мощная пропаганда».

«Сейчас ряд медиапродуктов направлен на пропаганду ложных ценностей, например, в фильмах и даже мультфильмах стали массово появляться герои с нетрадиционной сексуальной ориентацией», – цитирует священнослужителя ТАСС.