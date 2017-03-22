Российской певице Юлии Самойловой запрещен въезд на Украину на три года

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя СБУ Елену Гитлянскую.

22 марта. ПРАВМИР. Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в страну российской певице Юлии Самойловой.

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