Российской певице Юлии Самойловой запрещен въезд на Украину на три года

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя СБУ Елену Гитлянскую.
Самойлова должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя СБУ Елену Гитлянскую.
Самойлова должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.
Решение о запрете на въезд на Украину для Юлии Самойловой подготовила Служба безопасности Украины
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