Русская катастрофа 1917 года: предположим, Ленин не родился (+видео)

Октябрьская революция – это закономерное продолжение Февральской, или ее могло не быть? Если бы не колоссальнейший вклад Ленина, не было бы ни большевистской партии, ни победоносной Октябрьской социалистической революции. Судя по всему, власть перешла бы к Учредительному собранию во главе с эсерами.

Могло не быть победоносной Октябрьской революции

Протоиерей Александр Ильяшенко: Мы обсуждаем русскую катастрофу, которая произошла в 1917 году. Все знают, что мы вплотную подошли к столетию этого события, переменившего ход мировой истории. Мы говорили о причинах революции, было ли отречение, о том документе, который находится в Государственном архиве, что, по всей видимости, это не подлинник, а подлинник не сохранился. XX век, а важнейший государственный документ не сохранился. Потрясающе!

Теперь встает вопрос: Октябрьская революция – это закономерное продолжение Февральской, или ее могло не быть?

Профессор Владимир Лавров: Могло быть что-то другое. Могло не быть победоносной Октябрьской революции. Я думаю, что тут в полной мере высвечивается роль личности в русской истории – я говорю о Ленине.

Протоиерей Александр Ильяшенко: А Троцкий?

Профессор Владимир Лавров: Все-таки о Ленине. Если бы не Ленин, то, думаю, победоносной социалистической революции не было бы. Могли быть революционные события, могла быть даже установлена советская власть на какое-то время, но советская – это не обязательно в таком крайне большевистском ленинском варианте.

Предположим, Ленин не родился.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Или не приехал из Швейцарии.

Профессор Владимир Лавров: Да. Отсутствие Ленина – это отсутствие большевистской партии. Никто другой – ни Каменев, ни Зиновьев, ни Бухарин, ни Свердлов и Сталин – создать такую партию не могли, они, конечно, были на голову ниже, они бы такую партию не создали. Что касается Льва Троцкого, он в эту партию вступил только летом 1917 года. За ним шли так называемые межрайонцы. При всем том, что Троцкий по-своему талантливая фигура, и за ним была известность, но все-таки сил не хватало, поэтому он и вступил в большевистскую партию, а не Ленин стал межрайонцем.

Если бы не Ленин, то, думаю, победоносной Октябрьской социалистической революции не было бы.

Даже при Ильиче был момент, когда ЦК большевиков вскоре после взятия власти решил создать правительство из всех социалистических партий. Ленин при этом отсутствовал, был взбешен, собрал новое заседание ЦК и настоял на своем под угрозой своего выхода из партии.

Если же Ленина исключить из происходящего, то ЦК создал бы общее правительство с меньшевиками и социалистами-революционерами. Вместе довели бы страну до Учредительного собрания, а на выборах в него победили бы эсеры, и состоялась бы законная передача власти эсерам, но это уже была бы не та революция, хотя тоже произошли бы очень крупные события.

Можно по-разному относиться к Ленину, но он оказал колоссальное влияние на ход отечественной и мировой истории. Если бы не Ленин, не было бы ни большевистской партии, ни такой победоносной Октябрьской социалистической революции. Судя по всему, власть перешла бы к Учредительному собранию во главе с эсерами, с Черновым.

Временное правительство не хотело рисковать судьбой страны

Здесь есть еще важный момент. Троцкий говорил о том, что если бы Временное правительство дало землю, то никакой Октябрьской социалистической революции не было бы. Думаю, это тот случай, когда и к такому негодяю можно прислушаться. Но тут же возникает вопрос: почему Временное правительство не дало землю, ведь в него входили те же эсеры, в чьей программе была бесплатная передача всей земли народу? Почему? А дело вот в чем: народ почти на 80% состоял из крестьян, соответственно, российская армия – это крестьянская армия, это крестьяне в солдатских шинелях.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Важно уточнить, что рабочих, которые заняты в промышленности, просто в армию не призывали, их некем было заменить.

Профессор Владимир Лавров: Армия крестьянская. Если во время войны дать землю крестьянам – а члены Временного правительства, все-таки неглупые люди, прекрасно понимали, что армия ринется делить землю, – если дать землю сейчас, то фронт рухнет. Именно поэтому Временное правительство откладывало созыв Учредительного собрания. Прекрасно просчитывали, что, скорее всего, в крестьянской стране на выборах победит крестьянская партия, то есть партия эсеров, которая обязана выполнить собственную аграрную программу и передать бесплатно всю землю крестьянам. Она ее даст, когда Учредительное собрание соберется 5 января 1918 года.

Но поэтому, боясь, что солдаты ринутся с фронта делить землю, Учредительное собрание откладывали, сначала назначили на сентябрь, с сентября перенесли на ноябрь 1917 года, потом еще дальше.

Что же получалось? Временное правительство вроде бы ничего не делает, одни обещания. А во время революции очень важно удовлетворить главные требования народных масс, революция все-таки была народной, во всяком случае в столице.

Временное правительство не выполняло, и чем дольше не выполняло, тем больше распространялись нетерпеливые, крайние, экстремистские настроения. А кто был в крайней оппозиции? Ленин и Троцкий.

Кстати, Ленину предлагали войти во Временное правительство, мало кто это знает. Он отказался. Он находился в абсолютной оппозиции, всё подвергая убийственной популистской критике – и в конце концов власть была преподнесена именно ему чуть ли не на блюдечке. Конечно, если бы Временное правительство дало землю, оно заработало бы огромный авторитет, и Октября могло не быть. Но одновременно фронт мог рухнуть, так при Ленине и произойдет из-за его декрета о земле. Почему Ленин заключил Брестский мир с Германией, по которому мы отдали Украину, Белоруссию и так далее?

Протоиерей Александр Ильяшенко: Прибалтику.

Профессор Владимир Лавров: Прибалтику. Потому что старая армия разбежалась миллионами в железнодорожных эшелонах в тыл делить землю, а новая Красная армия еще не была создана, только начиналось ее создание. Временное правительство не хотело рисковать судьбой страны и судьбой фронта.

Пришел приказ наступать, а солдаты обсуждают, идти ли в атаку

Протоиерей Александр Ильяшенко: Но при этом Временное правительство не захотело отменять приказ № 1, который губительно сказался на дисциплине.

Профессор Владимир Лавров: Я читал Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, и знаете, что там написано? Что демократизация армии, деятельность политических партий в войсках допускаются только в революционном Петрограде. Однако малограмотная солдатская масса всей армии восприняла данный документ как якобы повсеместно это разрешающий, в том числе на фронте, в окопах. И произошла демократизация российской армии.

Когда я был студентом, думал: как здорово, демократизация в армии! И только потом произошло осознание, буквально ток прошиб: что такое демократизация в армии?!

Я прочел, что пришел приказ наступать летом 1917 года, а солдаты собираются на собрания и начинают обсуждать, идти в атаку или не идти, высказываются разные точки зрения, проводится голосование. Это что такое? Такая армия может воевать?

Протоиерей Александр Ильяшенко: Если командир настаивал, его могли кокнуть.

Профессор Владимир Лавров: В результате получилось: одно подразделение атакует, другое остается в окопах. Армия была так фактически развалена.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Развалена изнутри тоже предательским ударом в спину.

Профессор Владимир Лавров: Кстати, учинили это не только большевики. Большевики это поддержали, а инициировали меньшевики и эсеры. Они приняли это в Петроградском Совете, их большинство было.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Это тоже проявление измены. А немецкие спецслужбы за этим не стояли, неизвестно?

Профессор Владимир Лавров: Немецкие или иные спецслужбы, или какие-то силы могли стоять за целым рядом событий. Например, командир «Авроры», который подчинялся Временному правительству, выполнял присягу, был убит, когда шел по улице Петрограда. Кто-то точно выстрелил ему в спину. Что это, и кто стрелял? Это очевидный террористический акт. А стрелять могли большевики. Мог стрелять немецкий диверсант. Я не знаю кто, но подобным образом были убраны десятки лучших офицеров России.

Контрольный выстрел в Распутина: возможно, но не доказано

Протоиерей Александр Ильяшенко: Как стало недавно известно, англичане рассекретили свои архивы, оказывается, контрольный выстрел в Распутина сделал английский агент, так что вполне возможно.

Профессор Владимир Лавров: Возможно, но не доказано.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Но я так понял, что сами англичане это опубликовали.

Профессор Владимир Лавров: Это фильм BBC и несколько работ английских историков. Дело в том, что на сохранившейся фотографии в центре лба Распутина видна дыра от пули, то есть был прицельный контрольный выстрел. Находившийся в истерике князь Юсупов не мог сделать такой выстрел, его хладнокровно кто-то сделал.

Среди убийц было двое профессиональных военных – один поручик и великий князь Дмитрий Павлович. В близких отношениях с Юсуповым был и английский разведчик Освальд Райнер, Юсупов учился с ним еще в Оксфорде. В воспоминаниях Юсупова нет указаний на то, что Райнер участвовал в убийстве, но Юсупов пишет, что он был в курсе предстоящего убийства. Правда, есть документ шофера этого англичанина, который свидетельствует, что Освальд Райнер в этот день был привезен в Юсуповский дворец.

Есть документ о том, что сам император Николай II спрашивал английского посла Бьюкенена, не участвовал ли Освальд Райнер в убийстве Распутина? Бьюкенен ответил: не участвовал. А что он мог ответить? У Николая II уже появилось подозрение, что тут причастны англичане. Почему? Дело в том, что Распутин был против вступления России в войну, затем Распутин был за заключение сепаратного мира с Германией. Но он этим ничего не добился, поскольку Николай II был категорически против сепаратного мира.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Я думаю, все были бы против, и никто бы этого не понял. Но другое дело, что нужно было вести самостоятельную политику и гораздо более жестко общаться со своими, как их тогда называли, «нашими верными союзниками». К сожалению, российское руководство продолжало хранить веру в уже попранную верность.

Профессор Владимир Лавров: Этот фильм BBC – не просто фильм с целью заработать деньги на сенсации. Нельзя исключать, что английский разведчик Райнер мог действительно соучаствовать в убийстве, что его покрывает Юсупов. Последний четыре раза менял свои показания, значит, доверия ему нет.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Но представить себе, что великий князь сделает контрольный выстрел, невозможно, все-таки не то воспитание, он же не профессиональный убийца.

Профессор Владимир Лавров: Был там еще поручик, а выстрел явно контрольный, в упор.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Может быть, этот самый Райнер и был этим поручиком?

Профессор Владимир Лавров: Поручиком был Сергей Сухотин, друг Юсупова.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Это известно?

Профессор Владимир Лавров: Да. Райнер там мог быть, мог быть и еще кто-то, точно не установлено, поскольку Временное правительство прекратило следствие, покрыло убийство.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Был такой замечательный Аркадий Францевич Кошко, я всем рекомендую о нем почитать, это последний глава российского угрозыска. Когда он его возглавлял, в 1913 году на международной выставке российский угрозыск был признан лучшим в мире. Он описывает убийство Распутина, но так, что ничего не поймешь. Он писал это за рубежом, в эмиграции. Очевидно, что он не мог сообщить всю правду, которой располагал как глава уголовного розыска. Но повторяю, написано или отредактировали так, что ничего нельзя выловить из его воспоминаний, ничего нового и ничего конкретного.

Иностранный вклад в то, чтобы Россия рухнула

Профессор Владимир Лавров: Во всяком случае, в 1917 году, стоило свергнуть законного государя, и началось какое-то хаотичное движение или сползание в беззаконие – началось именно новое смутное время. Куда все это выплывет, зависело от очень многих моментов. Конечно, западные державы вмешивались. Возможно, участвовали в убийстве Распутина англичане. Троцкому помогали и снабжали деньгами американцы. Ленину помогали немцы.

Иностранный вклад в то, чтобы Россия рухнула, конечно, есть. Почему? Германия проигрывала на поле боя, и не проиграть могла, только взорвав Россию изнутри, именно поэтому немецкие агрессоры помогали Ленину, партии большевиков.

Что касается англичан, французов и американцев, почему они помогали революционерам? Потому что русская кровь была еще нужна, чтобы сдерживать немцев. А когда дело пошло к победе в 1917 году, то Россия…

Протоиерей Александр Ильяшенко: Могучий победитель им не нужен.

Профессор Владимир Лавров: Россия выходила из войны самой мощной военно-экономической державой в мире. Ни англичанам, ни французам, ни американцам такая Россия не нужна. Поэтому и помогали обрушить Россию.

И не просто обрушивали. Был момент, когда министр иностранных дел Временного правительства Милюков обратился к англичанам: Примите Николая II с семьей. Ведь английский король Георг V – это двоюродный брат Николая II, они внешне почти не различимы. Георг V дал согласие, но через считанные дни забрал обратно собственное королевское слово.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Да, об этом пишет следователь Соколов, он беседовал с Милюковым, и формулировка была такая: «Правительство его королевского величества не настаивает на прибытии Николая Романова в пределы Британской империи».

Профессор Владимир Лавров: Так что не только коммунисты убили Николая II и его замечательную семью.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Это называется соучастием в убийстве, провокацией убийства – тут много уголовных статей, наверное, можно предъявить к этому преступному решению английского правительства.

Профессор Владимир Лавров: Есть даже такая уголовная статья – неоказание помощи. Она вполне может быть применена к королю Великобритании.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Давайте на этом остановимся, потому что этот момент тоже очень важен для нашего самосознания и для анализа происходящих ныне процессов.

Профессор Владимир Лавров: Сильная Россия не нужна и тогда, и теперь.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Как только почувствовали, что Россия выходит вновь на свой независимый путь и набирает силы, тут нас хотят толкнуть обратно в этот хаос, из которого Россия с таким большим трудом выбирается.

Текст: Тамара Амелина

Видео: Виктор Аромштам