РЖД начали продажу электронных билетов для инвалидов

1 марта. ПРАВМИР. Российские железные дороги начали продажу электронных билетов для инвалидов, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Предусмотреть техническую возможность покупки электронных билетов для инвалидов еще в июне 2015 года главу РЖД просила гражданская активистка Анна Хрястунова, говорится в сообщении.

Люди с ограниченными возможностями здоровья до нововведения РЖД могли приобрести льготный билет на поезд только в кассе, так как услуга покупки такого билета через сайт компании для них была недоступна.

«Анна Хрястунова получила ответ от РЖД, в котором говорится, что центр содействия мобильности ОАО «РЖД» начал регистрацию инвалидов, передвигающихся в кресле-коляске, для организации продажи электронных билетов на места для инвалидов в поездах дальнего следования и скоростных поездах. Теперь зарегистрироваться в центре содействия мобильности можно через электронную почту, направив документы на адрес info@rzd.ru. Подробную информацию об услуге можно найти на сайте в специальном разделе «Пассажирам», – говорится в сообщении.

«Это была нелепая ситуация, когда ты имеешь инвалидность, и у тебя нет возможности приобрести электронный билет. Получается, что для людей с инвалидностью создавались дополнительные преграды, потому что им обязательно нужно было приезжать на вокзал или кого-то просить и подтверждать свой статус. Очень рада, что руководство РЖД учло наше предложение», — отметила Хрястунова.