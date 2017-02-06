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Сампсониевский собор в Петербурге перешел к РПЦ

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6 февраля. ПРАВМИР. Сампсониевский собор в Петербурге перешел в ведение Русской православной церкви. 5 февраля состоялась торжественная церемония, в ходе которой директор музея передал Церкви символический ключ от здания.
Сампсониевский собор в Петербурге перешел к РПЦ

Сампсониевский собор ранее входил в состав музея «Исаакиевский собор». Музей объединял четыре храма, однако после передачи Церкви Смольного и Сапсониевского соборов у музея осталось два объекта. Если РПЦ получит еще и Исаакиевский собор, в ведении музея останется только Спас-на-Крови.

Сампсониевский собор перешел к РПЦ на 49 лет, процедура передачи длилась почти 2 года, сообщает петербургская интернет газета «Фонтанка.ру».

«35 лет назад музей вошел в стены этого храма, чтобы вернуть ему былой облик и черты, которые он имел в 18-м веке. Это один из самых хорошо сохранившихся храмов 18-го века в Петербурге. Это великий памятник победе над врагом», – заявил директор музея Николай Буров в ходе церемонии передачи.

По словам Бурова, музей до конца не уходит из собора – в нем остаются музейные объекты, за сохранностью которых нужно будет следить, в том числе это 250-летний старинный колокол весом 7,5 тонн.

Кроме самого собора, РПЦ передается колокольня, часовня и юбилейный домик.

Экспозиция, которая раньше размещалась в Смольном и Сапсониевском соборах, будет объединена в музее Северной войны, сообщил Буров журналистам.

«Музей Полтавской виктории никуда не исчезал, он есть, сейчас он хранится в фондах, мы его обязательно разложим. Но когда он откроется на новом месте, я не скажу, у меня такого видения нет. Три года как минимум нужно, чтобы привести здание в порядок. Там будет экспозиция и Смольного собора, и Сампсониевского, и посмотрим еще, каких соборов», – цитирует Бурова ТАСС.

Церковь в честь святого Сампсона Странноприимца была заложена императором Петром Великим на Выборгской стороне в 1709 году в честь победы над шведами под Полтавой. К 200-летию Полтавской победы церкви был присвоен статуса собора, а напротив колокольни открыли памятник императору Петру I. В 1929 году памятник был демонтирован, но к 300-летию Петербурга его восстановили.

Собор сохранял свое религиозное предназначение до 1935 года. Позже здесь открылся магазин готового платья. После войны собор медленно разрушался, пока в 1984 году не был передан музею «Исаакиевский собор».

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