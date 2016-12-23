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Семья подозреваемого в совершении теракта в Берлине просит его сдаться

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23 декабря. ПРАВМИР. Семья уроженца Туниса Аниса Амри, которого подозревают в совершении теракта на берлинской рождественской ярмарке, призывает его сдаться.
Семья подозреваемого в совершении теракта в Берлине просит его сдаться
Фото: EPA

Брат подозреваемого, Абделькадер Амри, ранее выразил уверенность, что его брат не виновен в совершении теракта. В противном случае, «это стало бы позором для нашей семьи», сказал он журналистам, передает «Интерфакс» со ссылкой на BBC.

По словам Абделькадера Амри, его брат отправился в Европу по экономическим причинам, «работать и помогать семье».

Другой брат подозреваемого, Валид Амри, также сказал, что его брат не имеет связей с терроризмом. Кроме того, он рассказал журналистам, что Анис поделился с ним планами вернуться в Тунис в январе. Однако оба брата согласились, что Анис изменился после того, как провел почти четыре года в тюрьме в Италии.

Теракт произошел 19 декабря на рождественской ярмарке на берлинской площади Брайтшайдплатц — грузовик наехал на толпу людей. В результате 12 человек погибли и около 50 пострадали. В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы Амри и его отпечатки пальцев.

После этого в СМИ появились сообщения о том, что Амри имел контакты с различными идеологами радикального исламизма.

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