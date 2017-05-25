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Серафим Ган: свидетельствуем о той России, которую никто не знает на Западе

Источник: РИА Новости
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Ровно 10 лет назад произошло поистине историческое событие для всего Русского мира — воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви заграницей. Делегация высшего духовенства РПЦЗ во вторник прилетает в Москву, которая 25 мая станет главным центром торжеств.
Серафим Ган: свидетельствуем о той России, которую никто не знает на Западе

Корреспондент РИА Новости Сергей Стефанов поговорил с управляющим делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ, настоятелем храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк) протоиереем Серафимом Ганом об итогах этих лет для православных.

— Отец Серафим, как изменилась жизнь Русской зарубежной церкви за прошедшие 10 лет, после подписания Акта о каноническом общении с Русской православной церковью?

— Я бы сказал, что жизнь Русской зарубежной церкви во многих отношениях укрепилась. В нашей церковной жизни участвуют очень многие из новых эмигрантов и их потомки, они пополняют наши ряды. Происходит такое явление: люди переезжают на чужбину, им тяжело жить и работать в новых условиях, преодолевать какие-то испытания, они начинают тосковать по родине, — и в наших храмах они ее находят, находят свое Отечество, утешение и помощь.

По мере наших сил мы работаем с людьми, помогаем им воспитывать детей в русском православном духе и вообще — в несении тех тяжестей эмигрантской жизни, которые пережили и наши родители, и наши дедушки и бабушки. В целом, русскоязычная православная община в США увеличивается, и мы этому радуемся.

— Как проявляется взаимодействие с Церковью в Отечестве? Есть ли какие-либо сложности?

— Я могу сказать, что в совместной работе с подрастающим поколением мы достигли немалых успехов. Молодежные делегации со всех концов света приезжают в Россию, чтобы почувствовать свои корни, посмотреть на свою родину. Для некоторых это историческая родина, а другие родились здесь, но уже ничего не помнят, потому что выехали в очень раннем возрасте.

Мы собираем на это средства, и организуем эти поездки совместно с Церковью в Отечестве. И потом наша молодежь, да и вообще наши прихожане, наше духовенство, свидетельствуют о правде жизни на родине. О той России, которую никто не знает на Западе, — об ее истории, православной вере, о нашем языке и культуре. Они делятся всем этим духовным, культурным богатством, находясь на чужбине. Здесь люди не слышат всей правды о жизни в России, не слышат о положительных явлениях в ее жизни. Мы восполняем этот пробел своим свидетельством и братским общением с рядовыми американцами, французами и так далее.

— Что сегодня можно сказать по вопросу параллельных епархий и приходов РПЦ и РПЦЗ?

— Да, продолжают существовать параллельные приходы и епархии, есть даже параллельная Духовная миссия в Иерусалиме, но они все мирно сосуществуют и помогают друг другу. Если и возникают проблемы, то они решаются на уровне священноначалия в духе братолюбия и заботы о людях. В Германии вот уже много лет духовенство обеих епархий Русской православной церкви встречается, обсуждает какие-то вопросы, представляющие взаимный интерес, и решает проблемы вместе. Говорят, эти встречи проходят с большим успехом и приносят пользу. В Нью-Йорке у нас прекрасные отношения с представительством Русской православной церкви и патриаршими приходами в США. Так что, в этом отношении мы особых проблем, слава Богу, не испытываем.

— Есть ли данные, сколько человек, приходов остаются сейчас в расколе — те, кто не приняли воссоединение двух Церквей? Есть ли случаи возвращения отколовшихся представителей духовенства и мирян?

— Те, кто не принял Акт о каноническом общении между Московским Патриархатом и Русской зарубежной церковью — это незначительная часть клира и паствы. Со времени подписания этого исторического документа 10 лет назад они еще больше раздробились на другие раскольничьи образования и между собой совершенно не имеют единомыслия. Так что мы, конечно, сожалеем о том, что так произошло, и готовы всячески способствовать возвращению людей в Церковь.

И мы как раз этим и занимаемся на бытовом уровне. Встречаемся неформально с прихожанами и духовенством, общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. Ведь разделение, к сожалению, затронуло и многие семейства. И действительно, некоторые представители расколов готовы вернуться в Русскую церковь. Я думаю, что люди видят эти плоды единства, они видят, что никто не собирается ни отбирать имущество, ни лишать людей должностей, ни вмешиваться в церковную жизнь. Они видят, что каноническая Церковь не проповедует никакой ереси. Люди все это видят, и они хотят вернуться, чтобы быть вместе. Но по тем или иным причинам они еще этого не сделали. Я думаю, что это вопрос времени.

К сожалению, некоторые духовные лица уж слишком далеко ушли, что затрудняет их возвращение. Правда, подлинное покаяние всегда широко открывает двери милости Божией.

— Как будет отмечаться 10-летие восстановления общения между Московским Патриархатом и Русской зарубежной церковью?

— Эта знаменательная дата будет отмечена в московском Сретенском монастыре в четверг, 25 мая, на великом освящении нового большого соборного храма в честь святых новомучеников и исповедников Российских, построенного на территории этой обители.

— Как вы можете прокомментировать тот факт, что эти два события так совпали, есть ли в этом некоторый символизм?

— Как мне кажется, никто не подгонял под эти торжества празднование этой знаменательной даты. Но вижу в этом промысел Божий. Потому что действительно: когда шел переговорный процесс между Русской зарубежной церковью и Московским Патриархатом, то мы обращались к трудам, сочинениям или высказываниям новомучеников и исповедников Российских. И я лично считаю, что именно их  труды, их страдания, их жизнь помогли нам найти правильные церковные пути к решению всех вопросов, которые ранее препятствовали восстановлению единства между обеими частями Русской церкви.

Когда я узнал об этом, это меня просто ударило в душу. Очень сильно. Потому что новомученики нас объединили, и, по всей видимости, новомученики продолжают поддерживать это великое дело — наше единство.

— Недавно в Вашингтоне состоялся саммит, посвященный защите гонимых христиан Ближнего Востока и Африки. Как освещается трагедия этих людей в западных СМИ?

— Как мне кажется, этот вопрос, к сожалению, игнорируется, и только совсем недавно кое-кто в информационном пространстве заговорил об этом. И это нас очень печалит. Мы хотели бы видеть больше активности в решении вопросов, связанных с гонением христиан. Мы хотели бы видеть больше активности со стороны государств пребывания Зарубежной церкви.

— А непростые российско-американские отношения как-то сказываются на жизни православных верующих — выходцев из России?

— Это очень сложный вопрос. Некоторые жалуются на всякого рода неприятности, но в основном нашу религиозную свободу, конечно, никто не трогает. И, в общем-то, того давления, на которое жалуются представители некоторых христианских организаций, мы не испытываем.

Мы пользуемся своей религиозной свободой, мы живем своей жизнью, окормляем свою паству на чужбине. И не только русских, украинцев, белорусов и других выходцев из бывших советских республик, но и американцев, французов, австралийцев, которые тянутся к нам. Не столько к нам, конечно, сколько к наследию Русской православной церкви, к русской святости. Местных жителей тянет к этому русскому благочестию. Их приводят к православию такие люди, как равноапостольный князь Владимир, преподобные Серафим Саровский и Сергий Радонежский, Федор Михайлович Достоевский, Александр Невский. И они тянутся к нам.

И, как я уже говорил, мы здесь спокойно, не поднимая никакого шума, свидетельствуем о своей вере, о своей культуре, о своих исторических корнях, и никто нам в этом не препятствует. Хотя и сообщается в СМИ о каких-то инцидентах, когда якобы нарушается религиозная свобода американцев, нас это пока совершенно не касается.

— Судя по вашему опыту, с какими основными вызовами встречаются сегодня православные христиане?

— Если честно, самый главный вызов — это отход общества от своих христианских корней, его секуляризация. Это, наверное, самая главная проблема, на которую многие верующие жалуются и которая волнует наших людей повсеместно. Люди отходят от веры и нравственных ценностей, уводят от веры и наших детей, нашу молодежь. Но мы не должны этого бояться, наоборот — мы должны принять это со смирением, как урок, как призыв к тому, чтобы стать по-настоящему христианами. Если люди вокруг нас отходят от своих христианских корней, то не следует винить ни их, ни сильных мира сего, ни кого-нибудь еще, а только самих себя.

Значит, в наших глазах, в нашей жизни не видят вот этого торжества жизни, победы Воскресения Христова, которую мы проповедуем и продолжаем в эти дни праздновать. Значит, люди не видят святости и красоты Божией в наших делах. А если мы хотим повлиять на ситуацию, то лучше не только говорить о том, какими все должны быть, но и постоянно трудиться над тем, чтобы в своей жизни воплощать евангельские заветы. Если мы будем стараться работать над собой, то люди, живущие вокруг нас, не смогут не обратить внимание на благоухание нашей веры и доброй жизни.

— Каким вы видите будущее христианства в Европе в связи с новым “переселением народов” — массовой миграцией из мусульманских стран?

— Будущее в наших руках и в руках Божиих. Есть, конечно, вещи, которые человек не может остановить своей немощной рукой. Но если мы верим в Бога и доверяем Ему, Его водительству, и если мы будем строить свое будущее на камне доброй христианской жизни, то благодать Божия будет содействовать нам и укреплять нас. В это я глубоко верю.

— В эти дни в жизни Русской православной церкви происходит беспрецедентное событие — принесение мощей святителя Николая Чудотворца из Бари. Какое значение это имеет для православного мира? Как часто христианские святыни приносят в пределы Русской зарубежной церкви?

— Мы радуемся за наших соотечественников и надеемся, что этот привоз святыни — мощей святителя Николая — принесет духовную пользу тем людям, которые ищут помощи и молитв этого святого.

Я неоднократно сопровождал главную святыню Русской зарубежной церкви, Курскую Коренную икону Божией Матери, не только по России, но и по зарубежью. И нахожу, что такого рода поездки со святынями приносят колоссальную пользу, о чем свидетельствуют те же письма, которые мы получаем после возвращения в Нью-Йорк. Одни пишут, что нашли спутника жизни, другие — что получили работу, третьи — о том, что удостоились исцеления или какой-то помощи…

Я думаю, что всякий привоз святыни и в Отечество, и в разные уголки зарубежья всегда приносит пользу и благословение, совершается некий духовный подъем. Святыня объединяет. Люди приходят к ней со своими радостями и скорбями, со всем тем, что у них на душе, и удостаиваются помощи. И нас это может только радовать. Так что все приветствуют такое принесение святыни в Россию.

— В последние годы в Русской зарубежной церкви особенно почитается мироточащая Иверско-Гавайская икона Божией Матери. Этот образ тоже часто привозят в разные приходы и разные страны. С чем связано такое особое почитание?

— Интересно, что эта икона стала источать миро в год восстановления единства Русской церкви. И я думаю, что ее почитание связано, в первую очередь именно с тем, что это произошло именно в 2007 году, когда совершилось это чудо восстановления единства… Ведь куда легче разделяться, а здесь люди решили объединиться. В любом случае это чудо — что люди пришли к единству.

А во-вторых, думаю, такое почитание связано с тем, что эта Гавайская икона — копия Иверской Монреальской иконы Божией Матери, которая была написана на Афоне и источала миро сразу после канонизации Русской зарубежной церковью святых новомучеников и исповедников Российских. Это прославление было совершено в 1981 году. И это чудо мироточения начало происходить именно у ковчега с мощами великой княгини преподобномученицы Елизаветы Федоровны, сестры последней российской императрицы.

К сожалению, Иверская Монреальская икона исчезла после убийства в 1997 году в Греции ее хранителя, Иосифа Муньоса-Кортеса. Но через 10 лет, когда было восстановлено единство Русской церкви, копия этой иконы на Гавайских островах в нашем приходе стала источать миро. И некоторые воспринимают это как благоволение Божие к тому, что произошло 10 лет тому назад.

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