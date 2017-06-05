Сиротам с инвалидностью могут разрешить жить в интернатах до 23 лет

5 июня. ПРАВМИР. Ряд министерств по поручению заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец готовят предложения, которые позволят детям-сиротам с инвалидностью проживать в детских домах до 23 лет.

«Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минтруду, Минобрнауки и Минздраву разработать предложения, которые позволят детям-сиротам с тяжелыми, множественными и ментальными нарушениями оставаться в детских домах-интернатах (ДДИ) до 23 лет», – сообщает газета «Известия» со ссылкой на члена Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елену Клочко.

Как отмечает издание, по нынешним правилам дети-сироты с тяжелой инвалидностью и ментальными нарушениями живут в ДДИ до 18 лет, после чего они, если их не усыновили, автоматически переводятся во взрослые учреждения – психоневрологические интернаты (ПНИ).

«В ПНИ, куда попадают дети из детских интернатов, нет привычного окружения… Например, как кормить человека, который сам не глотает? В ДДИ около ребенка были люди, которые умели это делать и знали его привычки. Найдутся ли в ПНИ специалисты, которые могут себе позволить уделить ему больше времени? (…) Статистика не ведется, но со слов коллег, работающих с этой категорией, могу точно сказать, что часть выпускников ДДИ испытывают при переводе такой стресс, что умирают в течение полугода-года», – приводит газета слова Клочко.

Издание добавляет, что в перспективе сирот с тяжелыми нарушениями вообще не будут отправлять во взрослые интернаты, а в качестве альтернативы пожизненному проживанию в детдомах рассматривается организация сопровождаемого проживания.