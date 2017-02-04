Скончался актер Георгий Тараторкин

4 февраля. ПРАВМИР. Сегодня после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин.

Об этом сообщается на сайте театра Моссовета.

Георгий Тараторкин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снялся более чем в 30 фильмах, среди которых “Преступление и наказание”, где он сыграл Родиона Раскольникова, “Чисто английское убийство”, “Богач, бедняк”, “Умирать не страшно”.

С 1974 года играл на сцене театра Моссовета. Являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации “Золотая маска”.

Участвовал в совместном проекте Центра культурных инициатив «Сретение» и кафедрального храма Христа Спасителя Антология русской поэзии «Круг лета Господня. Времена года. Православные праздники».

