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Скончался актер Георгий Тараторкин

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4 февраля. ПРАВМИР. Сегодня после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин.
Скончался актер Георгий Тараторкин
Фото: РИА Новости. Евгений Одиноков

Об этом сообщается на сайте театра Моссовета.

Георгий Тараторкин — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снялся более чем в 30 фильмах, среди которых “Преступление и наказание”, где он сыграл Родиона Раскольникова, “Чисто английское убийство”, “Богач, бедняк”, “Умирать не страшно”.

С 1974 года играл на сцене театра Моссовета. Являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации “Золотая маска”.

Участвовал в совместном проекте Центра культурных инициатив «Сретение» и кафедрального храма Христа Спасителя Антология русской поэзии «Круг лета Господня. Времена года. Православные праздники».

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