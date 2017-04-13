Сотрудник полиции спас в иркутском городе Зима девочку из пожара

13 апреля. ПРАВМИР. Пожар в жилом доме в частном секторе в городе Зима Иркутской области произошел 1 апреля.

Полицейский Алексей Шилков шел в школу за сыном. На подоконнике одного из домов сидела девочка, стучала в окно и просила о помощи.

Подойдя ближе, Шилков увидел, что через щели в окнах дома идет дым, и, не раздумывая, бросился на помощь.

Прорвавшись в дом сквозь клубы едкого дыма, Алексей добрался до окна, где сидела девочка, поднял ее на руки, схватил попавшуюся под руки одежду, и вместе с ней выскочил из дома на улицу.

Убедившись, что с девочкой все в порядке, помог ей одеться, вызвал пожарную часть и вернулся в дом, чтобы попытаться ликвидировать очаг возгорания. Попытка оказалась безуспешной.

По предварительной версии пожарных, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Прапорщик полиции Алексей Шилков проходит службу в органах внутренних дел с 2005 года, в настоящее время занимает должность командира ППСП Линейного отделения полиции на станции Зима.

Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 3 степени, грамотой Президента Российской Федерации, женат, воспитывает двоих детей.