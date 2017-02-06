Социологи объяснили причины позднего материнства в России

6 февраля. ПРАВМИР. Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал о причинах позднего материнства в России.

«Проблемный антирейтинг-2016 (перечень проблем, волнующих россиян) возглавил низкий уровень жизни. Главным препятствием люди называют материальные проблемы. Но, на мой взгляд, это не совсем так. И в небогатых семьях дети ходят в школу, одеваются, едят. Даже бедная семья хочет дать ребенку все самое лучшее. Хотя, повторюсь, что рождение ребенка выбивает семью на одну страту ниже», – цитирует Федорова газета «Известия».

По мнению социолога, общество уже готово рожать позже. «До рождения детей люди хотят встать на ноги, сделать карьеру, не зависеть от родителей. С другой стороны, мужчины и женщины хотят пожить для себя и не готовы вступать в серьезные отношения», – говорит глава ВЦИОМ.

Федоров рассказал, что россияне предпочитают модель семьи с двумя детьми. За этот вариант выступают более половины опрошенных. Троих детей в своей семье хотят видеть существенно меньшее число россиян, так как это более трудозатратно. Для 10% идеалом является семья с одним ребенком.

Согласно статистике, 53% россиян согласны с тем, что рождение детей ухудшает материальное положение, 44% не согласны с этим.

При этом, по словам Федорова, тех, кто считает, что семья без детей — это нормально и правильно, очень мало.