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Спасатели обнаружили 11 тел жертв авиакатастрофы Ту-154

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26 декабря. ПРАВМИР. Спасателям удалось обнаружить 11 тел жертв и 154 фрагмента самолета спустя сутки после падения Ту-154.
Спасатели обнаружили 11 тел жертв авиакатастрофы Ту-154
Фото: epa/vostock-photo

Численность спасателей и кораблей увеличена, однако поиск осложняется особенностями рельефа дна, пишет РБК со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Численность спасателей достигла 3,5 тыс. человек, которые работают в три смены. Группировка самой операции усилена до 39 кораблей и 7 глубоководных аппаратов. Специалистам уже удалось определить траекторию полета Ту-154, они проанализировали данные объективного контроля с радиолокационных средств.

Авиакатастрофа с самолетом Минобороны произошла утром 25 декабря. Ту-154, на борту которого были 9 журналистов, 64 музыканта ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также военнослужащие, потерпел крушение в Черном море близ Сочи. Среди прочих пассажиров была глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Выживших в этой авиакатастрофе нет.

Ту-154 вылетел из аэродрома Чкаловский в Подмосковье, в Адлере он совершал дозаправку. Однако спустя несколько минут после взлета исчез с экранов радаров. Самолет летел в Латакию на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с наступающим Новым годом.

Минобороны накануне опубликовало список пассажиров и экипажа разбившегося ТУ-154.

Соболезнования в связи с трагедией выразили накануне президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. 26 декабря объявлен в России траурным днем.

Глава службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что Ту-154 был технически исправен, последний раз специалисты проводили регламентные работы в сентябре этого года.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах заявлял, что причиной крушения могло стать попадание птицы в двигатель. «РИА Новости» сообщало, что рассматривается версия ошибки пилотирования. «Коммерсантъ» пишет, что возможной причиной авиакатастрофы могла стать несинхронная уборка закрылков. Это происходит в том случае, если произошел обрыв приводов. Мог самолет и войти в плоский штопор из-за заклинившего стабилизатора. В этом случае машина теряет скорость и уходит вниз.

«Фонтанка» со ссылкой на источник в Минобороны писала, что, среди прочих версий, рассматривается версия теракта на борту Ту-154. При этом он уточнил, что это стандартная проверка, которая идет в таких случаях.

При этом силовые структуры считают маловероятной версию теракта на самолете Минобороны, который летел в Сирию. Близость аэропорта Сочи к другим странам не позволила бы утаить взрыв на борту лайнера или попадание в него ракеты, сообщил газете «Коммерсантъ» высокопоставленный сотрудник силовых структур.

По его словам, если бы российские власти решили утаить теракт на борту вылетевшего из Сочи Ту-154, то «его бы зафиксировали и тут же предали огласке соседи России по региону». Он объяснил, что каждый российский самолет, вылетающий в Сирию, является объектом пристального внимания со стороны стран НАТО. Системы наблюдения установлены в Турции, Грузии и на Украине.

В случае даже небольшого взрыва на борту лайнер должен был разрушиться при ударе о воду, а этого не произошло: Ту-154 ушел на дно относительно целым. Об этом свидетельствует и тот факт, что обломки не остались на поверхности, а всплыли гораздо позже.

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