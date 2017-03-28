Старый Григорий с Крайнего Севера

Пожилого учителя истории из якутского поселка Хайыр крестили год назад. С тех пор он посещает изумленных учеников и просит у них прощения за то, что учил коммунизму. Инокиня Евгения (Сеньчукова) рассказывает об этом невероятном случае метанойи на Крайнем Севере.

Старый Григорий – не щука, а человек

…Он называет себя «кардьжагас Григорий», что по-якутски значит «старый Григорий». Стариком, впрочем, он не выглядит – северяне вообще люди крепкие. До пенсии он работал учителем истории в школе и был убежденным коммунистом и атеистом.

Поселок Хайыр в Усть-Янском улусе Якутии не примечателен практически ничем. Ну разве что – в пяти километрах от него находится одноименное озеро с мутной водой, а в нем в 60-е годы биологи видели чудище, типа Лох-Несского – огромное, четырехметровое, с головой, как у змеи. Правда, позже ничего более чудовищного, чем здоровенных щук, там не находили. Местные жители говаривали, что живет там диковинная «щука-бык», которая может проглотить человека – кто ее знает, вдруг действительно может.

Но настоящее диво поселка Хайыр – никакая не щука, а человек.

Вообще-то любой человек, живущий на Крайнем Севере – в своем роде чудо. Но наш герой – особенный даже на их фоне.

Григорий уверовал и год назад крестился. Крестил его благочинный Северного округа Якутской епархии иерей Александр Воронов. Он и рассказывает мне о Григории:

– Ты только подумай – он ищет своих бывших учеников и просит у них прощения за то, что давал им ложное учение!

«Весь поселок обратил»

«Кардьжагас Григорий» нечасто выбирается на «большую землю», поэтому в основном встречается с теми, кто до сих пор живет в Хайыре и районном центре – поселке Депутатском. Но недавно летал в Якутск – и тут тоже нашел бывших учеников и снова и снова просил прощения.

– Он даже меня спрашивал, может ли стать священником, – продолжает отец Александр. – В его возрасте это вряд ли возможно – слишком тяжело. Но он и так делает очень много.

В планах Григория – построить часовню. Впрочем, главным его делом все равно остается человек. Он уже вдохновил на крещение всю свою семью, и на достигнутом не останавливается.

Отец Александр водит пальцем по календарю – готовится к поездке в свое благочиние.

– В Депутатский я полечу во вторник… Тут служба… тут служба… Надо вырваться в Хайыр обязательно, хотя бы на день – крестить.

– Много народу собираются?

Священник улыбается:

– Григорий, по-моему, уже весь поселок обратил!

По дороге в храм она убеждала креститься человек десять

Я никогда не видела этого человека, но не сомневаюсь: отец Александр нисколько не преувеличивает. Что-то здесь в воздухе, наверное, носится: веру принимают всем сердцем и хотят делиться. Небо, что ли, ближе. Священник, служивший в другом районе, несколько южнее, рассказывал про свою прихожанку. Пенсионерка, она перешла в православие из баптизма, помогала батюшке.

– По дороге в храм из дома она убеждала креститься еще человек десять, – смеялся священник. – Мне оставалось с ними провести огласительные беседы.

Кардьжагас Григорий ежедневно читает Библию. В прошлый визит отца Александра (священники на Севере обычно приезжают раз в два-три месяца) приехал в Депутатский на службу, а потом задал вопрос:

«Вот апостол Павел говорит об обрезании духовном. Как вы думаете, батюшка – если я в своем преклонном возрасте отрекся от заблуждений коммунизма – я верно понимаю: я теперь духовно обрезан?»

– И я, – завершает свой рассказ отец Александр, – ему ответил: «Конечно, Григорий. Это и есть духовное обрезание».

Если кто-то хотел понять, как должна совершаться перемена ума (μετάνοια), которую еще называют покаянием – то вот вам наглядная иллюстрация.