О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Старый Григорий с Крайнего Севера

|
Пожилого учителя истории из якутского поселка Хайыр крестили год назад. С тех пор он посещает изумленных учеников и просит у них прощения за то, что учил коммунизму. Инокиня Евгения (Сеньчукова) рассказывает об этом невероятном случае метанойи на Крайнем Севере.
Старый Григорий с Крайнего Севера
Фото: chistoprudov.livejournal.com

Старый Григорий – не щука, а человек

Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Инокиня Евгения (Сеньчукова)

…Он называет себя «кардьжагас Григорий», что по-якутски значит «старый Григорий». Стариком, впрочем, он не выглядит – северяне вообще люди крепкие. До пенсии он работал учителем истории в школе и был убежденным коммунистом и атеистом.

Поселок Хайыр в Усть-Янском улусе Якутии не примечателен практически ничем. Ну разве что – в пяти километрах от него находится одноименное озеро с мутной водой, а в нем в 60-е годы биологи видели чудище, типа Лох-Несского – огромное, четырехметровое, с головой, как у змеи. Правда, позже ничего более чудовищного, чем здоровенных щук, там не находили. Местные жители говаривали, что живет там диковинная «щука-бык», которая может проглотить человека – кто ее знает, вдруг действительно может.

Но настоящее диво поселка Хайыр – никакая не щука, а человек.

Вообще-то любой человек, живущий на Крайнем Севере – в своем роде чудо. Но наш герой – особенный даже на их фоне.

Григорий уверовал и год назад крестился. Крестил его благочинный Северного округа Якутской епархии иерей Александр Воронов. Он и рассказывает мне о Григории:

– Ты только подумай – он ищет своих бывших учеников и просит у них прощения за то, что давал им ложное учение!

«Весь поселок обратил»

«Кардьжагас Григорий» нечасто выбирается на «большую землю», поэтому в основном встречается с теми, кто до сих пор живет в Хайыре и районном центре – поселке Депутатском. Но недавно летал в Якутск – и тут тоже нашел бывших учеников и снова и снова просил прощения.

– Он даже меня спрашивал, может ли стать священником, – продолжает отец Александр. – В его возрасте это вряд ли возможно – слишком тяжело. Но он и так делает очень много.

В планах Григория – построить часовню. Впрочем, главным его делом все равно остается человек. Он уже вдохновил на крещение всю свою семью, и на достигнутом не останавливается.

Отец Александр водит пальцем по календарю – готовится к поездке в свое благочиние.

– В Депутатский я полечу во вторник… Тут служба… тут служба… Надо вырваться в Хайыр обязательно, хотя бы на день – крестить.

– Много народу собираются?

Священник улыбается:

– Григорий, по-моему, уже весь поселок обратил!

Григорий -второй справа в очках

Григорий – второй справа в очках

По дороге в храм она убеждала креститься человек десять

Я никогда не видела этого человека, но не сомневаюсь: отец Александр нисколько не преувеличивает. Что-то здесь в воздухе, наверное, носится: веру принимают всем сердцем и хотят делиться. Небо, что ли, ближе. Священник, служивший в другом районе, несколько южнее, рассказывал про свою прихожанку. Пенсионерка, она перешла в православие из баптизма, помогала батюшке.

– По дороге в храм из дома она убеждала креститься еще человек десять, – смеялся священник. – Мне оставалось с ними провести огласительные беседы.

Кардьжагас Григорий ежедневно читает Библию. В прошлый визит отца Александра (священники на Севере обычно приезжают раз в два-три месяца) приехал в Депутатский на службу, а потом задал вопрос:

«Вот апостол Павел говорит об обрезании духовном. Как вы думаете, батюшка – если я в своем преклонном возрасте отрекся от заблуждений коммунизма – я верно понимаю: я теперь духовно обрезан?»

– И я, – завершает свой рассказ отец Александр, – ему ответил: «Конечно, Григорий. Это и есть духовное обрезание».

Если кто-то хотел понять, как должна совершаться перемена ума (μετάνοια), которую еще называют покаянием – то вот вам наглядная иллюстрация.

 

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Прокуратура подтвердила информацию о голодающих пенсионерах в Якутии
Прокуратура подтвердила информацию о голодающих пенсионерах в Якутии
Новостная служба "Православие и мир"

Подопечным интерната действительно не выдают положенную еду и одежду

В Якутской епархии открылась еще одна социальная столовая
В Якутской епархии открылась еще одна социальная столовая
Новостная служба "Православие и мир"

Планируется, что около ста человек в день смогут получать в новой трапезной горячее питание

Том Хэнкс поможет инвалиду из Якутии пробежать кругосветный марафон
Том Хэнкс поможет инвалиду из Якутии пробежать кругосветный марафон
Новостная служба "Православие и мир"

Исполнитель роли Форреста Гампа встретит бегуна в США и поможет с возвращением домой

Благотворительный фонд
Помогите Володе дышать
Помогите Володе дышать
40% собрано / 347283 руб. осталось
Возможность слышать для Ясмины
Возможность слышать для Ясмины
1% собрано / 273901 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Обезвредить, изгнать, заключить: страшное «равноправие» Матронушки
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Дискриминация женщин во все времена выражалась по-разному

"
Синие киты: десять лет назад мы это проходили
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

А теперь на подростков-самоубийц уже делают ставки в интернете

"
Православные и католики: рана до сих пор не исцелена
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Ровно год назад встретились Патриарх и Папа Римский

Все статьи автора
Статьи Дня
Русская катастрофа 1917 года: можно ли объединять две революции
Протоиерей Александр Ильяшенко

Людям главное, чтобы «Октябрь был великий»

“Я не существую”: один день из жизни бездомного (+фото)
Настя Дмитриева

Больше 20 лет Вадик живет на улице

Список “врагов народа” для студентов консерватории
Татьяна Краснова

Об идеологической обработке молодежи

самое читаемое

Я – тот, кто читает в алтаре ваши записки23,887

«Да ведь ты его ненавидишь, признайся себе в этом»13,796

Постное письмо № 23. «Лествица». Наедине с опасной книгой12,825

Постное письмо № 24. «Лествица»: комплекс неполноценности5,546

Постное письмо № 22. Постоянство в добре5,415

Список “врагов народа” для студентов консерватории5,079

На кресте ты никто: позорник, неудачник и лох4,248

Из Лествицы откроется, что все мы смертельно больны грехом4,151

“Я не существую”: один день из жизни бездомного (+фото)3,919

Экватор поста. Празднуем ли победу?3,725

лучшие авторы

Архимандрит Савва (Мажуко)24,134

Илья Аронович Забежинский23,986

Маша Стрельцова14,294

Новостная служба9,978

Татьяна Краснова5,102

Денис Ахалашвили4,642

Священник Сергий Круглов4,267

Священник Константин Камышанов4,150

Настя Дмитриева3,957

протоиерей Александр Абрамов3,728

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть