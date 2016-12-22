Страх – это то, что крепко сидит в тебе

«В нашем дворе строился четырехэтажный дом, и там, конечно же, был пьяный сторож. Иной раз, отзываясь броском арматуры на наши «приветствия» в его адрес, сторож загонял нас в тупик стройки на третьем этаже, тогда оставалось только прыгать с балкона недостроенного дома. И, если не ломал ноги, то ты снова становился героем». Священник Максим Денисенко рассказывает о своем пути избавления от страха.

В детстве я очень боялся темноты. Я не мог войти в темную комнату, и мои домочадцы всякий раз подтрунивали надо мной. И только мама брала меня за руку и ходила со мной по темной комнате. Но это не исцеляло меня от страха. Представьте, каково было мне, мальчугану, иметь в сердце страх, когда все мальчишки моего возраста стремились полететь в космос или открыть неведомые доселе земли?..

Было решено – нужно бороться со страхом. Но как?

Это ведь не тот враг, которого видишь в лицо и можешь с бравадой наговорить ему устрашающие слова, это не дверь, которой можно закрыться от страха. Это то, что сидит в тебе самом, и спрятаться от него невозможно.

Я жил тогда в Узбекистане. Наш поселок был особенным. К нам ссылали людей неблагонадежных. Это те, про которых скажут впоследствии как о деклассированных элементах: алкоголики, женщины легкого поведения, те, кто не захотел быть членом партии, замеченные в критике советского строя и т.д.

Мы жили на втором этаже, а на первом жил военнослужащий – лейтенант с семьей. Мне было лет шесть, и я не сильно разбирался в тех секретах, которые доверяла жена лейтенанта моей маме. Помню, что она часто говорила, что ее муж против войны в Афганистане, а потом она пришла заплаканной и сказала, что ее муж написал письмо Брежневу и его вызвали в район, и вот уже три дня, как он не возвращается.

В 7 часов утра, когда молодой лейтенант собирался на службу, мы все вынуждены были вставать с ним вместе, словно в армии перед построением, потому что последний, дабы прийти в боевой дух, включал на бобинном проигрывателе Высоцкого. Странно, но я запомнил только одну его песню – «Охота на волков», так как она звучала очень часто. Не понимая слов великого поэта, я лишь чувствовал безудержную энергию хриплого голоса и еще абсолютную правду в его словах. Через три дня лейтенант вернулся домой, поцеловал жену и не сказал ни слова. Только потом, много лет позже, мы узнали, что все эти три дня он сидел за решеткой…

И вот тогда я понял, что этот человек ничего не боится. И еще я понял, что он не боится, потому что у него есть учитель – Высоцкий. Нет, не подумайте, я не стал в шесть лет почитателем творчества простуженного бунтаря, я лишь понял, что мне надо быть таким, как он.

Кто-то берет пример с Робина Гуда, кто-то – с героев романов Жюля Верна, но в нашем поселке таких книг не было, и моим примером для подражания стал Высоцкий, да еще Михаил Иванович – тот самый лейтенант, дядя Миша.

Мало кто знает, что в Узбекистане водятся особые шмели. Они в два раза больше, чем на Украине, и очень свирепые. Вот они-то и стали для меня главными врагами, тем более что незадолго до этого меня укусил один из них, и шрам на ноге остался по сей день. Шмели мирно жили в земляных норах, пока мы, мальчишки, не стали их дразнить палкой, а потом убегали. И если кто-то из нас оставался не укушенным, тот и был герой. Так я завоевал первую славу перед сверстниками – бесстрашного бегуна от шмелей.

В нашем дворе строился четырехэтажный дом, и там, конечно же, был пьяный сторож. Иной раз, отзываясь броском арматуры на наши «приветствия» в его адрес, сторож загонял нас в тупик стройки на третьем этаже, тогда оставалось только прыгать с балкона недостроенного дома. И, если не ломал ноги, то ты снова становился героем.

Много всего было… Переплывали на спор канал за поселком, хвастались ожерельем из скорпионов, собранных под камнями вблизи дома, ходили по крыше наших четырехэтажных домов, играли в войнушку в подвалах, ходили в Тянь-Шанские горы… Благо мама об этом ничего не знала.

Детство проходит быстро. И вот я уже студент медучилища, потом музучилища, потом грузчик, потом ученик токаря и, наконец, семинарист. Перефразируя слова Фореста Гампа: «В семинарии я прижился». Наш владыка-ректор обожал наш максимализм, очевидно, считая, что жизнь нас еще научит своим правилам, а сейчас он просто был в восторге от нашего горения и неуступчивости в любых компромиссах.

Помню, придем к нему нашим семинарским хором поздравить с Рождеством Христовым, а он уже приготовит для нас сухое вино и шоколадные конфеты. Конфеты мы, конечно, все съедали, а на вино смотрели, скептически осуждая владыку ректора за такое неподобающее чести семинариста угощение. А он, усмехаясь, говорит: «Братья, только вино рыбкам в аквариум не выливайте, они почему-то после этого дохнут».

Но я отвлекся…

Страстная седмица, выключенный в храме свет, горящие свечи, вечер четверга… Где, как не в Евангельских отрывках, увидишь злость всего мира с криками: «Распни, распни Его…» и ужаснешься.

Слушая Страстные Евангелия, я однажды подумал: как же боялись Христа Его гонители. Боялись до такой степени, что спешили, несмотря на Пасху, успеть привести приговор в исполнение.

У братьев Вайнеров в романе «Лекарство против страха» есть такие слова: страх – «это готовность унижаться и потребность унижать». Потребность унижать – это власть, которая закрывает двери страху. Ты можешь убить, значит, ты сильный, ты можешь переступить через себя, значит, ты не боишься. На самом деле это страх. Страх – это то чувство, которое обуяло и Пилата и Каиафу, один мог стать врагом кесарю, другой мог потерять свое верховенство над паствою. Внутренний страх двух людей привел к смерти Христа.

Там, в маленьком районном городке, был подвал. В нем трое суток сидел Михаил Иванович. Не знаю, били ли его, угрожали ли ему, и, наверное, было страшно, что он уже не вернется домой и не поцелует свою жену. Тогда он не знал, что через несколько лет выведут войска из Афганистана, и я не знал, что, получив лекарство от страха, через несколько лет стану священником. Спасибо, дядя Миша!