О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
14
сентября
в 18:00
Православная конференция “IV Даниловские чтения”
Навигация
Важные темы:

Суд приговорил мужчину, захватившего заложников в банке, к 12 годам тюрьмы

|
7 сентября. ПРАВМИР. Мужчина, захвативший заложников в банке в центре Москвы, приговорен к 12 годам тюрьмы.
Суд приговорил мужчину, захватившего заложников в банке, к 12 годам тюрьмы
Фото: ТАСС

Московский окружной военный суд признал предпринимателя Арама Петросяна виновным по делу о захвате заложников и терроризме.

«Назначить Петросяну окончательное наказание в виде заключения сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строго режима», – говорится в приговоре судьи, который цитирует Интерфакс.

Инцидент, легший в основу уголовного дела, произошел 24 августа 2016 года, когда в отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы зашел мужчина, на шее которого была закреплена коробка с проводами, и стал угрожать взорвать себя. В этот момент в помещении банка находились четыре человека, однако в течение вечера мужчина отпустил всех заложников. Позже он сдался правоохранительным органам и признал вину.

Захватчиком оказался 55-летний предприниматель Арам Петросян, у которого за несколько лет до этого возникли проблемы с бизнесом.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Нетрезвый мужчина захватил заложников в банке в центре Москвы
Нетрезвый мужчина захватил заложников в банке в центре Москвы
Новостная служба "Православие и мир"

Мужчина требует переговоров с полицией

В Москве после реставрации открыли памятник Пушкину
В Москве после реставрации открыли памятник Пушкину
Новостная служба "Православие и мир"

Реставрация знаменитого памятника длилась больше года

В Тбилиси вынесен приговор по делу о попытке убийства секретаря патриарха
В Тбилиси вынесен приговор по делу о попытке убийства секретаря патриарха
Новостная служба "Православие и мир"

Протоирей Георгий Мамаладзе приговорен к девяти годам тюрьмы

Благотворительный фонд
Кисаева Владлена: Дождаться трансплантации
Кисаева Владлена: Дождаться трансплантации
57% собрано / 76000 руб. осталось
Архипов Никита: победить язвенный колит
Архипов Никита: победить язвенный колит
36% собрано / 52000 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В Петербурге задержана женщина, избившая трехлетнего ребенка без иммунитета
Новостная служба "Православие и мир"

Ребенок страдает неизлечимым заболеванием крови

"
В Москве после реставрации открыли памятник Пушкину
Новостная служба "Православие и мир"

Реставрация знаменитого памятника длилась больше года

"
Церковь чтит память апостола от 70-ти Тита
Новостная служба "Православие и мир"

Апостол Тит мудро управлял своей паствой и трудился над просвещением язычников светом веры Христовой

Все статьи автора
Статьи Дня
Михаил Ласков: У врачей нет мотивации заниматься доказательной медициной
Наталия Демина

Хотя риск рака уже можно определить по поведению в интернете

Нам нечего нести в мир, кроме Христа
Илья Аронович Забежинский

Церковь - не технологичный институт для решения наших проблем

Не лишайте человека права на болеизъявление
Протоиерей Игорь Прекуп

Почему мы видим неправоту людей, но смотрим сквозь их раны

самое читаемое

Маити Гиртаннер. И у палачей есть душа15,672

Врач-инфекционист: Плохих или ненужных прививок нет11,626

Зачем Церкви столько обрядов?9,877

Правило Последнего Слова, или Разговор перед смертью9,502

6 типичных проблем детей в начальной школе5,211

Скончался генеральный директор «Росплазмы» Станислав Тхай4,093

Петербургская епархия: умершей от ВИЧ девочке оказывалось лечение3,449

Жить вопреки тому, что было в школе3,377

Епископ Тихон (Шевкунов) заявил о давлении на комиссию по «екатеринбургским останкам»3,367

Священник из Смоленской области: Мы не стали никого критиковать, а просто починили дорогу2,928

лучшие авторы

Новостная служба26,961

Тамара Амелина15,672

Артем Левченко11,626

Валерия Михайлова9,933

Сергей Худиев9,877

Настя Дмитриева9,501

Ксения Кнорре Дмитриева5,211

Ирина Якушева3,876

Алиса Гокоева3,377

Оксана Головко2,928

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть