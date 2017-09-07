Суд приговорил мужчину, захватившего заложников в банке, к 12 годам тюрьмы

7 сентября. ПРАВМИР. Мужчина, захвативший заложников в банке в центре Москвы, приговорен к 12 годам тюрьмы.

Московский окружной военный суд признал предпринимателя Арама Петросяна виновным по делу о захвате заложников и терроризме.

«Назначить Петросяну окончательное наказание в виде заключения сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строго режима», – говорится в приговоре судьи, который цитирует Интерфакс.

Инцидент, легший в основу уголовного дела, произошел 24 августа 2016 года, когда в отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы зашел мужчина, на шее которого была закреплена коробка с проводами, и стал угрожать взорвать себя. В этот момент в помещении банка находились четыре человека, однако в течение вечера мужчина отпустил всех заложников. Позже он сдался правоохранительным органам и признал вину.

Захватчиком оказался 55-летний предприниматель Арам Петросян, у которого за несколько лет до этого возникли проблемы с бизнесом.