Священник из Ставропольского края запрещен в служении на пять лет

11 января. ПРАВМИР. В Ставропольском крае православный священник Андрей Соковых запрещен в служении на пять лет после того, как отказался от поминовения патриарха Кирилла в Божественных литургиях. Священник обвинил главу Русской православной церкви во встрече с папой римским.

Информацию о собственном запрещении Андрей Соковых опубликовал в социальной сети Вконтакте 31 декабря 2016 года, однако широкое распространение эта история получила лишь накануне, когда об этом написал «Коммерсант».

«Настоящим Вы запрещаетесь в служении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на 5 лет за прекращение Евхаристического общения с Правящим епископом и Святейшим Патриархом, на основании 31 Правила святых Апостолов, 5 Правила Поместного Собора Антиохийского, 13, 14 и 15 Правил Константинопольского двукратного собора» – говорится в указе Митрополита Ставропольского и Невинномысского, копию которого Соковых опубликовал на своей странице в социальной сети.

Соковых служил в станице Темнолесской настоятелем храма Архистратига Михаила. Священник известен в крае в связи с деятельностью Спасо-Преображенского реабилитационного центра для наркозависимых в станице Темнолесской, где он поначалу был духовником. В епархии он также был на хорошем счету и даже награждался «ношением набедренника», отмечает «Коммерсант».

Ранее «Православный мир» писал о запрете в священнослужении игумен Романа Загребнева, настоятеля храма святителя Николая в поселке Заянье Псковской епархии «за уход в раскол» вплоть до раскаяния и исправления. Загребнев также отказался поминать в богослужении Святейшего Патриарха Московского и правящего Архиерея.