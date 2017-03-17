“Святой Патрик стал своеобразной поп-звездой”

«Остался только внешний карнавал. Он неплохой, он не хороший, просто он не церковный, а, скажем так, околоцерковный. Может быть, если воспринимать его как инструмент миссии, в нем что-то есть. Хотя я, честно говоря, не видел людей, которые после карнавала пришли в церковь.», – протоиерей Александр Шабанов, исследователь и популяризатор кельтских святых в России, рассказывает о феномене святого Патрика.

Остался только внешний карнавал

– Когда мы слышим: «День святого Патрика», чаще всего вспоминаются парады, зеленые наряды, пивные вечеринки. Как к этому относиться?

– Сначала надо понять, откуда появились эти парады, такое широкое празднование. Дело в том, что, когда, начиная с первой половины XIX века, ирландцы эмигрировали за границу, в частности, в Соединенные Штаты, они оказывались в окружении людей, исповедующих в основном протестантизм в разных его формах.

Рядом с ними были и «классические» протестанты, и баптисты, и адвентисты. Ирландцы-католики жили в ирландских районах, где сосредотачивались на этнорелигиозной основе, там строили свои храмы. Празднование Дня святого Патрика было неким выходом за стены церкви, за стены своего «этнического микромира», своего рода праздничной манифестацией.

Потом, со временем, в восприятии многих святой Патрик становится своеобразной поп-звездой: происходит обмирщение праздника. Как раз результатом такого обмирщения и стало искажение фигуры святого, ушел самый главный – сакральный смысл памяти святителя как такового, принятый и Западной, и Восточной Церковью.

Остался только внешний карнавал. Он неплохой, он не хороший, просто он не церковный, а, скажем так, околоцерковный.

Может быть, если воспринимать его как инструмент миссии, в нем что-то есть. Хотя я, честно говоря, не видел людей, которые после карнавала пришли в церковь. Они идут «на Патрика» как на некую условную фигуру, связанную даже не с Церковью как таковой, а со множеством рассказов о чудесном и загадочном. Кто пограмотнее из западных христиан, рассказывают о Чистилище святого Патрика на озере Лох-Дерг, о тонком мире…

Канонического жития святого Патрика нет

– Вы причастны к тому, что святого Патрика внесли в месяцеслов?

– Я не имел отношения к принятию решения. Для меня самого это как гром среди ясного неба, на самом деле. Хотя после Гаванской встречи Папы и Патриарха событие вполне логичное.

В 2007 году на заседании Синода было принято решение о включении кельтских святых Сурожской епархии в общее поминовение и установлен день памяти – 3-е воскресенье по Пятидесятнице. Я каждый год с трепетом открывал Патриарший календарь для того, чтобы посмотреть, включили или не включили туда этих святых, но – их имен там не было.

Когда-то у меня была дискуссия с одними господами, которые стали пенять: «Чего это вы поминаете этих святых, а они не включены в календарь». Мне пришлось достать журнал «Альфа и Омега» с документами Синода и показать, что они включены. Де-юре они были включены в 2007 году, но не поименно, а де-факто произошло это включение сейчас.

Из того списка, который принят нынешним решением Синода, из Сурожской епархии только два святых попали в месяцеслов – это Патрик и Албан, а все остальные – европейские святые. Патрик – кельтский святой. Основатель кельтской Церкви, что бы под этим термином ни понимали.

– Составлены ли молитвы святому?

– Тропарь и кондак святому Патрику, и даже молитву можно найти в интернете вот уже как двадцать лет. Есть два варианта тропаря – один неплохой, другой не очень удачный с литературной точки зрения. Сейчас, видимо, будут составлять службы.

Вопрос в том, что нет канонического жития, причем даже в римо-католическом обиходе канонического жития святого Патрика нет. Существуют два документа, которые были написаны спустя 200 лет после смерти святого: «Житие Патрика» Муирху и «Деяния Патрика» Тирехана.

В 2000 году я переложил в небольшой книге основные этапы жизни святого Патрика, с чудесами и комментариями.

«В России очень важно, чтобы официально разрешили»

– Когда вы для себя открыли личность святого Патрика и решили изучать его жизнь?

– Я узнал о святом Патрике в 90-х годах, благодаря работе отца Серафима Роуза «По стопам святого Патрика и Мартина Турского». Затем я двадцать лет издавал газету «Православная Тверь» и мог выбирать материалы для публикаций. И мне было очень близко мнение ныне покойного митрополита Питирима (Нечаева), долгие годы возглавлявшего Отдел внешних церковных связей, который говорил, что западные святые еще неразделенной Церкви представляют для нас очень большой интерес с точки зрения церковно-исторического материала, и их наследие уникально.

Кроме того, в 90-е же годы Русская Православная Церковь Заграницей, еще до объединения, издала ряд материалов, в том числе календарь, где были упомянуты святые Албан, Колумба, Патрик. В газете мы печатали статьи и переводы замечательного священника Стефана Красовицкого на эту тему.

Потом я уже предметно занимался историей Церкви и ее частью, которую мы с некоей долей условности называем кельтской, потому что она объединяет именно кельтские народы, кельтские земли и кельтскоговорящих христиан.

В 2000 году написал книгу по просьбам своих студентов кафедры теологии – первую брошюру на русском языке, посвященную святому Патрику. Это простой рассказ, основанный на житийном материале. Там впервые высказана идея о миссии кельтской Церкви в Европе, через Европу, через Регенсбург – Киев в Россию и, самое главное, северо-запад, Псков и Новгород. Условно говоря, тоже миссия святого Патрика, только в наших землях.

Потом у меня выходили книги о других кельтских святых, средневековом ирландском монашестве.

С 2009 года я организовывал концерты в день святого Патрика. Это были концерты ирландской фолк- и рок-музыки. Сначала это были тверские коллективы, потом стали приезжать танцевальные группы из Санкт-Петербурга, из Москвы. Такие концерты проходят каждый год. В этом году концерт пройдет 22 марта.

– Вы активно популяризируете кельтских святых, общаетесь с ирландцами. Как они восприняли новость о том, что святой Патрик – теперь в месяцеслове Русской Православной Церкви?

– 17 марта я как раз буду на приеме в посольстве Ирландии по приглашению посла. Вот и спрошу его мнение.

Что касается западных людей как таковых, то они вполне самодостаточные. Они не испытывают каких-то особых восторгов.

На новость реагируют примерно так: «Ура, ОК! Здорово, что теперь вот так… Он у вас где?» Они не очень понимают, куда чего включили.

Когда начинаешь объяснять, что теперь святому люди могут молиться, спрашивают: «А раньше не молились?» – «Нет, молились». Удивляются: «Так какая разница?» Поясняю: «Теперь они могут молиться официально». Они шутят: «О, ОК! В России очень важно, чтобы официально разрешили».

Святой Патрик – один среди диких язычников

– Чему православные могут научиться у святого Патрика?

– Давайте коротко вспомним его житие. Он был сам бритт, жил в Британии. Затем был похищен пиратами, провел в Ирландии в плену семь или восемь лет, потом бежал. Казалось бы, он должен был ненавидеть страну, в которой он был пленником. Но, став христианином по-настоящему (он был крещен в детстве), святой услышал призыв Бога и вернулся на тот остров, где был рабом, для того чтобы там просветить Евангельским светом этих рабов греха, язычников.

То есть первый момент – послушание.

Второй момент – он приезжает на землю языческую, даже не просто языческую, а на землю, лишенную какой бы то ни было классической культуры. Если апостол Павел или Петр проповедовали в землях, где хотя бы имелись представления о том, что есть душа, были знакомы с идеями Аристотеля и Платона, то здесь язычество, магизм, бесписьменная культура.

Там же были укорененные в своей вере друидов ведические племена. Возможно, там были даже человеческие жертвоприношения. Такие «Кельтские сумерки».

Плюс к этому существовала очень жестко установленная клановая система, то есть клан, род имел социальную, политическую силу.

Патрик в этой языческой стране был один христианин, лишь потом к нему присоединились ученики.

И он один вступал в прямые дискуссии с друидами, ему сопротивлялись, он с помощью убеждения, разного рода чудес приводил диких язычников к истинной вере. Об этом львиная доля агиографического материала.

Еще нужно сказать, что святой Патрик уникален тем, что несмотря на всю такую ауру волшебного его бытия, оставил нам два документа – свои писания – «Исповедь» и «Письмо к Коротикусу», где он предстает перед нами как живой человек, со своими сомнениями. Он говорит в этих писаниях о своих сомнениях, переживаниях за спутников, о своем недостоинстве. При этом он, приняв Христа, шел путем собственного духовного возрастания и служения.