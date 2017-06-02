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Церковь чтит память мучеников Фалалея, Александра и Астерия

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2 июня. ПРАВМИР. В царствование Нумериана (283-284) правитель города Эгеи разослал воинов разыскивать христиан.
Церковь чтит память мучеников Фалалея, Александра и Астерия

К нему привели Фалалея, 18-летнего белокурого юношу. На расспросы правителя святой Фалалей отвечал: «Я христианин, родом из Ливана (Сирия). Отец мой, по имени Берукий, был военачальником, а мать зовут Ромилией. У меня есть брат в сане иподиакона. Я же обучен врачебному делу врачом Макарием. Во время гонения на христиан в Ливане я был приведен к правителю Тиверию, но едва избежал казни. Теперь стою перед судом, делай со мной, что хочешь. Желаю умереть за Христа Спасителя и Бога моего, надеясь с Его помощью претерпеть все муки».

Свирепый правитель приказал двум палачам Александру и Астерию просверлить голени мученику, продеть в отверстие веревку и повесить вниз головой. Однако палачи, по устроению Божию, просверлили обрубок дерева, который повесили вместо мученика. Когда правитель увидел, что его обманули, то приказал жестоко избивать Александра и Астерия, которые исповедали себя христианами и прославили Бога.

Правитель повелел немедленно отсечь им головы. Дважды пытался сам выполнить казнь – просверлить голени святому, но благодать Божия не допускала его, и он в бессилии повелел утопить святого Фалалея.

Возвратившиеся слуги доложили правителю о совершенной ими казни, но внезапно, когда они еще не окончили речь, явился святой Фалалей в белой одежде. Все долго пребывали в оцепенении, наконец правитель сказал: «Смотрите, этот волшебник околдовал даже море».

Тогда один из приближенных, волхв Урвикиан, посоветовал правителю бросить мученика на съедение зверям, но ни свирепая медведица, ни голодные лев и львица не тронули святого, но смиренно припали к его ногам. Видя происходившее, народ начал громко кричать: «Велик Бог христианский, Бог Фалалея, помилуй нас!».

Толпа схватила Урвикиана и бросила его зверям, которые тут же растерзали волхва. Наконец правитель приказал убить мечом святого мученика. Свидетеля Христова отвели на место казни, называвшееся Егеи, где он помолился Богу и склонил голову под меч.

Это произошло в 284 году. Мощи святого мученика Фалалея находятся в храме святого Агафоника в Константинополе и совершают многие чудеса. Святой мученик Фалалей как врач, безвозмездно лечивший больных, назван Церковью Бессребреником и призывается в молитвах над больными в таинстве Елеосвящения и при освящении воды.

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