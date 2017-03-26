О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Церковь чтит память память преподобного Иоанна Лествичника

|
26 марта. ПРАВМИР. Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого «Лествицей», поэтому преподобный и получил прозвание Лествичника.
Церковь чтит память память преподобного Иоанна Лествичника

О происхождении преподобного Иоанна почти не сохранилось сведений. Существует предание, что он родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии.

В шестнадцати лет отрок Иоанн пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем преподобного стал авва Мартирий. После четырех лет пребывания на Синае святой Иоанн Лествичник был пострижен в иночество. Один из присутствовавших при постриге, авва Стратигий, предсказал, что он станет великим светильником Церкви Христовой. В течение 19-ти лет преподобный Иоанн подвизался в послушании своему духовному отцу.

После смерти аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. Не случайно в «Лествице» преподобный Иоанн так говорит о слезах покаяния: «Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние». Сильна и действенна была его святая молитва, об этом свидетельствует пример из жития угодника Божия.

У преподобного Иоанна был ученик, инок Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику наносить в сад земли для грядок. Исполняя послушание, инок Моисей из-за сильного летнего зноя прилег отдохнуть под тенью большого утеса. Преподобный Иоанн Лествичник находился в это время в своей келье и отдыхал после молитвенного труда. Внезапно ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого подвижника, с упреком сказал: «Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности?»

Преподобный Иоанн тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда его ученик возвратился вечером, преподобный спросил, не случилось ли с ним что-либо плохое. Инок ответил: “Нет, но я подвергся большой опасности. Меня едва не раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от утеса, под которым я в полдень уснул. К счастью, мне представилось во сне, что ты зовешь меня, я вскочил и бросился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого я убежал…”

Об образе жизни преподобного Иоанна известно, что питался он тем, что не запрещалось уставом постнической жизни, но – умеренно. Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. «Я не постился чрезмерно, – говорит он сам о себе, – и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся.., и Господь скоро спас меня».

Одаренный высоким проницательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью поучал всех приходивших к нему, руководя их к спасению. Но когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его в многословии, которое они объясняли тщеславием, то преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования.

Скрывая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда уединялся в пещере, но слава о его святости распространилась далеко за пределы места подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать слово назидания и спасения. В возрасте 75-ти лет, после сорокалетнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители. Около четырех лет управлял преподобный Иоанн Лествичник святой обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворений.

Во время управления монастырем по просьбе святого Иоанна, игумена Раифского монастыря (память в Сырную субботу), и была написана преподобными знаменитая «Лествица» – руководство для восхождения к духовному совершенству. Зная о мудрости и духовных дарованиях преподобного, раифский игумен от лица всех иноков своей обители просил написать для них «истинное руководство для последующих неуклонно, и как бы лествицу утверждену, которая желающих возводит до Небесных врат…»

Преподобный Иоанн, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала смутился, но затем из послушания приступил к исполнению просьбы раифских иноков. Свое творение преподобный так и назвал – «Лествица, объясняя название следующим образом: «Соорудил я лествицу восхождения… от земного во святая… во образ тридцати лет Господня совершеннолетия, знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения». Цель этого творения – научить, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов. «Лествица» предполагает, во-первых, очищение от греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке; во-вторых, восстановление в человеке образа Божия.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Постное письмо № 23. «Лествица». Наедине с опасной книгой.
Постное письмо № 23. «Лествица». Наедине с опасной книгой.
Архимандрит Савва (Мажуко)

Как прочитать «Лествицу» и выжить

Преподобный Иоанн Лествичник: житие, проповеди, книги, молитвы (+Видео)
Преподобный Иоанн Лествичник: житие, проповеди, книги, молитвы (+Видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Примеры, находящиеся в 'Лествице', служат образцом той святой ревности о своем спасении, которая необходима каждому человеку,…

Великий пост: испытание историей
Великий пост: испытание историей
Димитрий Трибушный

Хранение Предания нельзя отождествлять с механическим воспроизведением прошлого

Благотворительный фонд
Помогите Володе дышать
Помогите Володе дышать
29% собрано / 415832 руб. осталось
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
Бахтияра Ибраимахунова спасет операция на мозг
42% собрано / 166196 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Подсветку главных московских храмов отключат во время акции “Час Земли”
Новостная служба "Православие и мир"

Россия принимает участие в "Часе Земли" с 2008 года, в 2013-м к ней впервые присоединились Московский Кремль и…

"
Грузинская Церковь отмечает столетие восстановления автокефалии
Новостная служба "Православие и мир"

В Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили открылась выставка, посвященная юбилею.

"
Храм на Миусском кладбище передан Церкви
Новостная служба "Православие и мир"

Разорение храма на Миусском кладбище пришлось на 5 апреля, когда было изъято «4 пуда 4 фунта 25 золотников…

Все статьи автора
Статьи Дня
Съездить в Сербию, чтобы научиться любить Россию
Петр Давыдов

Там говорят то, что думают, и живут как братья

Постное письмо № 23. «Лествица». Наедине с опасной книгой.
Архимандрит Савва (Мажуко)

Как прочитать «Лествицу» и выжить

Экватор поста. Празднуем ли победу?
протоиерей Александр Абрамов

“Мы хотим отвязаться и побыстрее пойти по своим делам”

самое читаемое

«Мама, вставай! Я твою психику не тревожу»11,423

«Вдова в первые годы – это ходячая незаживающая рана»10,226

«Да ведь ты его ненавидишь, признайся себе в этом»9,335

В Красноярске мужчина спас новорожденную девочку из сугроба7,218

Протоиерей Георгий Митрофанов: Приплетать волю Божию к убийству человека – кощунство!5,249

Архимандрит Андрей (Конанос): Почему Церковь вызывает страх в людях4,805

Сначала скажи, что думает Толстой, а твое мнение мы потом послушаем3,864

Постное письмо № 22. Постоянство в добре3,427

Девушка с необычной внешностью из США нашла любовь (+фото)3,335

«Братское целование связало нас на всю жизнь»3,052

лучшие авторы

Ирина Якушева154,155

Марина Солотова33,645

Новостная служба28,976

Оксана Головко11,423

Светлана Хлебникова10,226

Маша Стрельцова9,335

Дмитрий Емец7,879

Протоиерей Георгий Митрофанов5,249

Архимандрит Андрей (Конанос)4,805

Ксения Кнорре Дмитриева4,348

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть