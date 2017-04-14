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Церковь чтит память преподобного Евфимия Суздальского

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14 апреля. ПРАВМИР. Преподобный Евфимий Суздальский родился в 1316 году в Нижнем Новгороде. С раннего детства он был научен грамоте и получил духовное воспитание. Он принял постриг в Нижегородском Печерском монастыре от его основателя, святого Дионисия (впоследствии архиепископа Суздальского; † 1385, память 26 июня и 15 октября).
Церковь чтит память преподобного Евфимия Суздальского

Подвиги преподобного Евфимия были так велики, что святой Дионисий советовал ему их уменьшить. В 1352 году суздальский князь Борис Константинович решил основать в своем городе мужской монастырь и обратился в Нижегородскую Печерскую обитель с просьбой прислать инока для создания монастыря. Выбор святого игумена пал на преподобного Евфимия. После прибытия преподобного Евфимия в Суздаль в северной части города, за рекой Каменкой, суздальский святитель Иоанн (память 15 октября) при громадном стечении народа водрузил крест на месте будущего монастырского собора. Сам князь начал копать землю под фундамент, а преподобный Евфимий вытесал для себя три гробовых камня; дав обет остаться в новой обители до конца жизни.

Так было положено основание Спасо-Преображенского Евфимиева монастыря, куда вскоре под руководство преподобного собралось более трехсот иноков. В монастыре был принят общежительный устав. Особенно преподобный следил за тем, чтобы каждый из иноков был готов исполнить любое послушание.

Преподобный Евфимий часто ходил за духовным советом в Троице-Сергиеву обитель к преподобному Сергию Радонежскому († 1392, память 25 сентября, 5 июля). Святой Евфимий был строгим подвижником и великим молитвенником. Он неустанно трудился на пользу всей братии. Скончался преподобный Евфимий в 1404 году, 1 апреля.

4 июля 1507 года при копании рва для нового соборного храма были обретены его нетленные мощи. Прославлен святой на Соборе 1549 года.

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