О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
5
декабря
в 19:00
Встреча с Людмилой Улицкой. Чтение как подвиг
Навигация
Важные темы:

Церковь чтит память преподобномученицы Анастасии Римляныни

|
11 ноября. ПРАВМИР. Преподобномученица Анастасия Римляныня в младенчестве лишилась родителей, и ее взяла под свое покровительство настоятельница женского монастыря, София.
Церковь чтит память преподобномученицы Анастасии Римляныни

Игумения воспитала Анастасию в горячей вере, в страхе Божием и послушании. В то время началось гонение на христиан императора Декия (249–251). Градоначальник Пров, по велению императора, приказал привести к себе святую Анастасию.

Благословленная на страдальческий подвиг за Имя Господне своей старицей-наставницей, юная мученица Анастасия смиренно вышла навстречу вооруженным воинам. Пров, увидев ее молодость и красоту, пытался сначала лестью соблазнить ее и заставить отречься от веры Христовой: «Зачем ты губишь свои годы, лишаясь наслаждений? Что за прибыль отдавать себя на мучение и смерть за Распятого? Поклонись нашим богам, будешь иметь благородного мужа, жить в славе и почете».

Святая твердо ответила: «Мой муж, мое богатство, жизнь и мое веселие – Господь мой Иисус Христос, и страхом мучений ты не отлучишь меня от Господа!». Начались жестокие пытки. Святая страдалица мужественно переносила их, славя и воспевая Господа. В ярости палачи отрезали ей язык.

Народ, видя бесчеловечные издевательства над святой, вознегодовал, и правители города вынуждены были прекратить пытки, обезглавив мученицу. Тело святой Анастасии было брошено за городом на съедение диким зверям, но Бог не допустил глумления над святыми останками.

Игумения София, извещенная Господом, нашла истерзанное тело преподобномученицы и с двумя помощниками-христианами предала его земле.

Теги:
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир — это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность нести слово о Христе, о православии, о смысле и жизни, о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Церковь вспоминает святую мученицу Параскеву Пятницу
Церковь вспоминает святую мученицу Параскеву Пятницу
Новостная служба "Православие и мир"

Святая Параскева всегда пользовалась у православного народа особой любовью и почитанием

Церковь чтит память преподобного Нестора Летописца
Церковь чтит память преподобного Нестора Летописца
Новостная служба "Православие и мир"

Главным подвигом жизни преподобного было составление «Повести временных лет»

Церковь вспоминает святых мучеников Маркиана и Мартирия
Церковь вспоминает святых мучеников Маркиана и Мартирия
Новостная служба "Православие и мир"

Маркиан был чтецом, а Мартирий иподиаконом; оба они несли также послушание в качестве нотариев, то есть…

Благотворительный фонд
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
Не родившаяся дочь Макаровой Наташи
53% собрано / 1428371 руб. осталось
Конышева Вика: Девять лет с непонятной болезнью.
Конышева Вика: Девять лет с непонятной болезнью.
73% собрано / 18100 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Социальный центр святителя Тихона объявил срочный сбор памперсов
Новостная служба "Православие и мир"

Необходимы памперсы всех видов и размеров, для взрослых и детей

"
Мощи Серафима Саровского доставят из Дивеево в Грецию
Новостная служба "Православие и мир"

Принесение святыни приурочено к началу работы межправославной конференции «Глас апостола Андрея Первозванного в современном мире»

"
Две трети россиян доверяют Русской Православной Церкви – результаты соцопроса
Новостная служба "Православие и мир"

Отношение 69% россиян к РПЦ не изменилось за последние годы

Все статьи автора
Статьи Дня
Услышав о стрельбе в церкви, он схватил винтовку и ринулся в бой
Редакция портала "Православие и мир"

Как техасский сантехник остановил убийцу и предотвратил еще большую трагедию

Иммунолог Анна Щербина: Никому не хотелось связываться с нашими пациентами
Надежда Прохорова

Как доктор зашел в одну из лучших клиник России и заплакал

Пенсию украли? Слава Тебе, Господи!
Ольга Шульчева-Джарман

Когда искренне радоваться горю не получается и незачем

самое читаемое

Скончался сатирик Михаил Задорнов21,062

Архимандрит Лука (Головков): Не в каждом храме найдешь икону, на которую можно молиться14,919

Как Михаил Задорнов желания больных детей исполнял13,891

Да вам к психиатру надо!12,782

Врач-гастроэнтеролог: Подростки с болезнью Крона – моя боль11,156

Вася понял, что сейчас уже должен появиться Бог9,211

Услышав о стрельбе в церкви, он схватил винтовку и ринулся в бой5,164

Из пункта А в пункт Б едет… родитель!4,676

Водитель автобуса спас детей ценой своей жизни во время ДТП в Ярославской области3,862

Осудил блудницу? Получи плотскую брань!3,553

лучшие авторы

Новостная служба36,469

Оксана Головко19,595

Катерина Гордеева13,891

Алиса Орлова12,782

Мария Строганова10,466

Илья Аронович Забежинский9,211

Редакция портала "Православие и мир"5,562

Старец Паисий Святогорец3,553

Татьяна Краснова2,109

Ольга Шульчева-Джарман1,812

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить