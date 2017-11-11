Церковь чтит память преподобномученицы Анастасии Римляныни

11 ноября. ПРАВМИР. Преподобномученица Анастасия Римляныня в младенчестве лишилась родителей, и ее взяла под свое покровительство настоятельница женского монастыря, София.

Игумения воспитала Анастасию в горячей вере, в страхе Божием и послушании. В то время началось гонение на христиан императора Декия (249–251). Градоначальник Пров, по велению императора, приказал привести к себе святую Анастасию.

Благословленная на страдальческий подвиг за Имя Господне своей старицей-наставницей, юная мученица Анастасия смиренно вышла навстречу вооруженным воинам. Пров, увидев ее молодость и красоту, пытался сначала лестью соблазнить ее и заставить отречься от веры Христовой: «Зачем ты губишь свои годы, лишаясь наслаждений? Что за прибыль отдавать себя на мучение и смерть за Распятого? Поклонись нашим богам, будешь иметь благородного мужа, жить в славе и почете».

Святая твердо ответила: «Мой муж, мое богатство, жизнь и мое веселие – Господь мой Иисус Христос, и страхом мучений ты не отлучишь меня от Господа!». Начались жестокие пытки. Святая страдалица мужественно переносила их, славя и воспевая Господа. В ярости палачи отрезали ей язык.

Народ, видя бесчеловечные издевательства над святой, вознегодовал, и правители города вынуждены были прекратить пытки, обезглавив мученицу. Тело святой Анастасии было брошено за городом на съедение диким зверям, но Бог не допустил глумления над святыми останками.

Игумения София, извещенная Господом, нашла истерзанное тело преподобномученицы и с двумя помощниками-христианами предала его земле.