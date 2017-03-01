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Церковь чтит память священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси

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1 марта. ПРАВМИР. Патриарх Ермоген происходил из донских казаков; родился он около 1530 года. Он был священником в городе Казани. 8 июля 1579 года в присутствии Ермогена совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
Церковь чтит память священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси

Впоследствии святитель составил сказание о явлении чудотворной иконы и о свершившихся от нее чудесах. Вскоре Ермоген принял монашество. В 1582 году он стал архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани, а 13 мая 1589 года был посвящен в архиерейский сан на казанскую кафедру и стал первым Казанским митрополитом.

В 1592 году митр. Ермоген ходил в Свияжск для встречи перенесенных туда из Москвы мощей св. Германа Казанского. Через три года при деятельном участии митрополита Ермогена в Спасо-Преображенском монастыре произошло открытие мощей святителей Гурия, первого архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского. Святой Ермоген сам составил жития святителей Гурия и Варсонофия.

После смерти царя Бориса Годунова на Руси начались большие смуты. Поляки вторглись в пределы России и хотели поставить царем польского королевича Владислава. Правление самозванца Лжедмитрия, а затем царя Василия Шуйского привело страну к еще большим неурядицам.

В 1605 году святой Ермоген имел мужество оказать сопротивление Лжедмитрию I по вопросу о его браке с Мариной Мнишек и за свою твердость подвергся опале. После смерти Лжедмитрия царь Василий Иванович Шуйский в 1606 году собрал в Москве собор русских епископов, которые избрали на патриаршую кафедру Ермогена Казанского. Святитель все свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству. С особым вдохновением противостоял святой Ермоген изменникам и врагам Отечества, желавшим ввести в России униатство и католичество и искоренить Православие.

Грамоты, рассылавшиеся Патриархом Ермогеном по городам и селам, возбуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов и избранию законного русского царя. Москвичи подняли восстание, в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрепились в Кремле. Совместно с русскими изменниками они насильно свели святого Ермогена с Патриаршего престола и заключили в Чудовом монастыре. Уже из заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей.

Русские полки очистили Москву от поляков 22 октября 1612 года. Но тот, кто подготовил это торжество, не дожил до этой радости. 17 февраля 1612 года святейший Патриарх Ермоген скончался мученической смертью от голода. Тело его было погребено в Чудовом монастыре, а в феврале 1654 году перенесено в Успенский собор.

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