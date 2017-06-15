Церковь чтит память святителя Никифора Исповедника

15 июня. ПРАВМИР. Святитель Никифор Исповедник родился в Константинополе во второй половине VIII века.

Глубокая вера и готовность к подвигу исповедничества были заложены в нем его родителями, Феодором и Евдокией. Они дали сыну настоящее христианское воспитание, подкрепленное примером их собственной жизни. Отец его пострадал как исповедник Православия от императора-иконоборца Константина Копронима (740-775). Мать, разделявшая все испытания своего мужа, последовала за ним в изгнание, а после его смерти вернулась в Константинополь и окончила жизнь в иночестве. Святой Никифор получил хорошее светское образование, но больше всего изучал Священное Писание и читал духовные книги.

В царствование Льва IV (775-780) святой Никифор получил звание царского советника. Находясь при царском дворе, он продолжал вести строгую, добродетельную жизнь, твердо хранил чистоту Православной веры и ревностно защищал почитание святых икон. После смерти Льва IV, в царствование Константина VI (780-797) и его матери святой Ирины, в 787 году в Никее был созван VII Вселенский Собор, осудивший иконоборческую ересь. Глубоко зная Священное Писание, святой Никифор от имени императора выступил на Соборе в защиту Православия, чем оказал большую помощь святым отцам Собора.

После Собора святитель Никифор несколько лет оставался при дворе, но полная суеты жизнь все более и более тяготила святого. Он оставил службу и поселился в уединении, при Босфоре, проводя жизнь в научных трудах, безмолвии, посте и молитве. Святой Никифор построил церковь, основал монастырь и вел строгую иноческую жизнь еще до принятия иноческого пострига.

В царствование императора Никифора I (802-811), после кончины святого Патриарха Тарасия (784-806), святой Никифор был избран на его место, принял иноческий постриг и священнический сан и был возведен на патриарший престол 12 апреля 806 года, в день святой Пасхи. При императоре Льве V Армянине (813-820), яром приверженце иконоборческой ереси, для Церкви вновь начался период смут и гонений. Император не мог сразу начать открытое гонение на Православие, поскольку иконоборчество было осуждено VII Вселенским Собором.

Святой Патриарх продолжал служить в Великой церкви, смело убеждая народ хранить Православную веру, и проводил последовательную и неослабную борьбу с ересью. Император начал вызывать из ссылки епископов и клириков, отлученных от Церкви VII Вселенским Собором. Составив из них еретический собор, император потребовал, чтобы Патриарх явился для прений о вере. Патриарх отказался рассуждать о вере с еретиками, так как учение иконоборцев уже было предано анафеме VII Вселенским Собором.

Он всячески старался образумить императора и его окружение, безбоязненно разъяснял народу учение о почитании святых икон, написал увещания к императрице и градоначальнику Евтихиану, ближайшему к императору сановнику, присоединив в конце пророческое слово о скорой гибели еретиков от «карающей руки Господней». Тогда еретический собор отлучил от Церкви святого Патриарха Никифора и его предшественников-блаженнопочивших Патриархов Тарасия и Германа. Святой Никифор был сослан сначала в монастырь в Хрисополь, а затем – на остров Проконнис в Мраморном море. После 13 лет лишений и скорбей 2 июня 828 года святой Патриарх Никифор скончался в изгнании.

13 марта 847 года нетленные мощи святого Патриарха Никифора, пролежавшие в земле 19 лет, с торжеством были перенесены в Константинополь в соборную церковь Святой Софии.

Святитель Никифор был выдающимся церковным деятелем своего времени, «украшением века и кафедры» и, много послужив Церкви, оставил обширное духовное наследие – многочисленные труды исторического, догматического и канонического содержания.