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Церковь чтит память святой Гликерии Гераклейской

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26 мая. ПРАВМИР. Святая Гликерия мученически пострадала за Христову веру во II веке во время гонения на христиан императора Антонина (138-161).
Церковь чтит память святой Гликерии Гераклейской

Она происходила из знатного рода, отец ее Макарий был градоначальником Рима, впоследствии он переселился во Фракийский голод Троянополь. Святая Гликерия рано лишилась отца и матери. Сблизившись с христианами, она обратилась к истинной вере и ежедневно посещала храм Божий.

Правитель Троянополя Савин, получив императорский приказ о принуждении христиан к принесению жертв идолам, назначил для жителей города день общего поклонения идолу Зевсу.

Святая Гликерия твердо решила пострадать за Христа и рассказала о своем намерении христианам, просила их молиться о том, чтобы Господь послал ей твердость к перенесению страданий.

В день праздника Зевса святая Гликерия, начертав на своем челе знамение Креста, явилась в капище; святая стала на возвышение в лучах солнца, сняла покрывало с головы, показав всем святой Крест, начертанный на ее челе. Она горячо молилась Богу, чтобы Он вразумил язычников и сокрушил каменного идола Зевса.

Внезапно послышался гром, статуя Зевса рухнула на пол и разбилась на мелкие части. В ярости правитель Савин и жрецы приказали народу побить святую Гликерию камнями, но брошенные камни не коснулись святой. Святую Гликерию заключили в темницу, куда к ней пришел христианский священник Филократ и укрепил мученицу на предстоявший ей подвиг. Утром, когда начались истязания, внезапно среди мучителей появился Ангел, и все они пали на землю, объятые ужасом.

Когда видение исчезло, то по приказу Савина, едва обретшего дар речи, святую вновь отвели в темницу, дверь которой крепко заперли и запечатали личным перстнем правителя, чтобы никто не смог к ней проникнуть. Во все время заключения Ангелы Божии приносили святой Гликерии пищу и питие. Спустя много дней Савин пришел в темницу и сам снял печать.

Войдя к святой, он был поражен, увидев ее живой и здоровой. Отправившись в город Ираклию, Савин повелел вести туда же и святую Гликерию. Из этого города вышли ей навстречу ираклийские христиане с епископом Дометием во главе, который перед всеми произнес молитву Господу об укреплении святой в мученическом подвиге.

В Ираклии святую Гликерию ввергли в раскаленную печь за отказ принести жертву идолам, но огонь в ней сразу погас. Тогда правитель, в безумной ярости, приказал содрать с головы святой Гликерии кожу.

Потом обнаженную мученицу бросили в темницу на острые камни, она же непрерывно молилась и в полночь в темницу явился Ангел и исцелил ее раны.

Темничный страж Лаодикий, пришедший утром за святой, сначала ее не узнал, думая, что мученица скрылась и хотел себя убить, боясь наказания, но святая Гликерия остановила его. Пораженный чудом, Лаодикий уверовал в Истинного Бога и просил молитв святой, чтобы и ему пострадать и умереть за Христа вместе с нею.

«Следуй за Христом и ты спасешься», – ответила ему славная мученица. Лаодикий возложил на себя узы, которыми была связана святая, и на суде объявил правителю и всем присутствовавшим о чудесном исцелении святой Гликерии Ангелом и исповедал себя христианином.

Новый избранник Божий был немедленно усечен мечом. Христиане, тайно взяв его останки, с честью предали их погребению, а святая Гликерия была отдана на растерзание зверям. С великой радостью вышла она на казнь, но выпущенная на святую львица смиренно подползла к ней и, ласкаясь, лизала ей ноги.

Наконец, святая с молитвой обратилась к Господу, прося, чтобы Он взял ее к Себе. В ответ она услышала Голос с Неба, призывавший ее к Небесному блаженству. В это время на святую была выпущена другая львица, которая бросилась на мученицу и умертвила ее, но не растерзала. Епископ Дометий и ираклийские христиане с честью похоронили святую мученицу Гликерию.

Она пострадала за Христа около 177 года. Святые мощи ее прославились истечением целебного мира.

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