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Церковь чтит память святых мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих

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23 марта. ПРАВМИР. Святые мученики Кодрат Никомидийский, Саторин, Руфин и прочие пострадали во время гонения императора Декия (249 – 251) и его преемника Валериана (253 – 259).
Церковь чтит память святых мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих

Святой Кодрат происходил из знатной семьи. Обладая значительным богатством, святой не жалел средств на помощь братьям-христианам, томившимся в заключении за веру.

Когда в Никомидию прибыл посланник нечестивого Декия проконсул Перенний, то святой Кодрат добровольно предстал пред ним, чтобы своей самоотверженной решимостью укрепить мужество заключенных собратьев. Вначале Перенний старался отвратить Кодрата от Христа, обещая ему награды и почести. Затем, увидев тщетность своих попыток, он вверг святого в темницу и повелел положить его спиной на мелкие гвозди и придавить большим камнем.

Отправившись в Никею, проконсул приказал вести за собой всех заключенных христиан, в том числе и святого Кодрата. По прибытии в город, святой Кодрат попросил, чтобы их отвели в языческий храм. Как только ему развязали руки и ноги, он устремился к идолам и стал опрокидывать и разбивать их. По приказу проконсула Кодрата предали истязаниям. Претерпевая страшные муки, святой пребывал тверд духом и своим подвигом укреплял других мученикбв, которым жгли раны горящими свечами.

Во время страданий мучеников внезапно осенило светлое облако, а язычники оказались в совершенной тьме. В наступившем молчании было слышно тихое пение Ангелов, славящих Бога. Многие из присутствовавших тут же исповедали себя христианами. Перенний, приписав чудо действию волшебства, повелел отвести в темницу новых избранников Божиих.

Из Никеи мученики отправились вслед за проконсулом в Апамею, затем в Кесарию, Аполлонию и Геллеспонт, где их всячески мучили, добиваясь отречения.

Святого Кодрата завязали в мешок, наполненный ядовитыми гадами, и бросили на ночь в глубокий ров. На другое утро все в изумлении увидели, что мученик цел и невредим. Когда его стали беспощадно избивать, два благородных мужа, Саторин и Руфин, прониклись состраданием к мученику. Это было замечено, и Саторин и Руфин были обезглавлены.

Перенний подвергал мученика всё более жестоким и изощренным пыткам, но не мог сломить его дух. Святой терял силы и едва мог передвигаться. В последний раз проконсул предложил мученику отречься от Христа. Собравшись с силами, святой твердо ответил: «Я с младенчества признаю одного только Бога — Христа и другого не знаю». Проконсул велел разжечь костер, раскалить железную решетку и бросить на нее мученика. Осенив себя крестным знамением, святой Кодрат опустился на раскаленное ложе и, полежав на нем, словно на мягкой постели, невредимым вышел из пламени. В бессильной злобе проконсул велел обезглавить святого Кодрата.

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