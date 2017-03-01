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Церковь намерена добиться передачи здания НИИ рыбного хозяйства в Москве

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1 марта. ПРАВМИР. Церковь через суд требует вернуть здание Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Церковь намерена добиться передачи здания НИИ рыбного хозяйства в Москве
Здание ВНИИРО. Фото: Новая газета

Здание ВНИИРО (ул. Верхняя Красносельская, 17) было перестроено из Крестовоздвиженской церкви и представляет собой уникальный для Москвы пример храма, полностью скрытого в объеме административного сооружения и принадлежавшего Алексеевскому женскому монастырю, сообщила настоятельница этой обители, глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Главным фактором, повлиявшим на принятие решения об обращении в суд, стали обстоятельства разорения институтом усыпальницы игумений монастыря. Останки игумений обители, покоившихся в усыпальнице храма, несколько лет назад были вынесены из усыпальницы в мешках, после чего на месте их упокоения был устроен бассейн для разведения крабов», – цитирует Чернегу Интерфакс.

По ее словам, в суде было обжаловано решение Росимущества об отказе в передаче подворью спорных площадей, мотивированное тем, что объект представляет собой «современное нежилое пятиэтажное здание 1939 года постройки». Суды первой и второй инстанции удовлетворили заявление подворья.

«При этом передаче подлежат все помещения спорного здания, поскольку отделить помещения церкви от пристроенных и надстроенных площадей невозможно», – сказала настоятельница.

Кроме того, игумения Ксения обратила внимание, что ранее в СМИ была распространена не соответствующая действительности информация о том, что она якобы заявила в суде о намерении снести здание института.

Ранее «Новая газета» написала о конфликте Церкви и ВНИИРО.

«В отличие от многих других, эту Крестовоздвиженскую церковь сносили без использования взрывчатки — при помощи здорового крана с бетонной гирей. Именно поэтому уцелел фундамент и остатки кирпичной кладки на первом этаже. Старый фундамент был настолько прочен, что его, как и сохранившийся кусок стены, решили не трогать, когда на месте собора стали возводить здание института», – говорится в публикации.

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии – самый крупный в России научный центр в этой области. Он имеет 12 дочерних исследовательских институтов по всей стране, в головном отделении работает более 500 человек. В ведении ученых находятся «изучение, охрана и воспроизводство всех биоресурсов морей и пресных вод России и Мирового океана».

В здании института находятся научные библиотеки, 29 лабораторий, сеть специализированных бассейнов для рыб, оснащенная сложнейшим оборудованием. Стены и пол здания гидроизолированы и адаптированы для поддержания необходимого температурного режима. Стоимость всего оборудования составляет несколько миллиардов рублей, отмечает издание.

Крестовоздвиженский собор был построен в 1692 году.

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