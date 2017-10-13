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Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы

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14 октября. ПРАВМИР. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы пришел на Русь из Византии и стал одним из самых почитаемых. Этот праздник не входит в число двунадесятых, но, несмотря на это, является одним из самых значимых.
Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября православные христиане вспоминают события середины X в., когда св. Андрею Юродивому и его ученику Епифанию было видение Покрова Божией Матери. Это случилось в Константинополе при императоре Льве Премудром. Это были трудные времена для Византии. Империи угрожали нападением сарацины, которые исповедовали ислам. Не видя ниоткуда помощи, в те дни греки во множестве стекались во Влахернский храм, в котором хранились риза Богоматери и Ее головной покров, и молились.

Во время всенощного бдения во Влахернском храме молились святые Андрей и Епифаний. И вот в четвертом часу ночи, видит Андрей величественную Жену, идущую от Царских Врат. Ее поддерживают святой Иоанн Предтеча и святой апостол Иоанн Богослов. Многие святые в белых одеждах сопровождают Ее.

Когда Она приблизилась к амвону, преподобный Андрей подошел к Епифанию и спросил; «Видишь ли Госпожу и Царицу мира?» — «Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот. И вот видят они, преклонила Пречистая колени и приступила к молитве.

Долгий час молилась Она, обливая слезами Свое Боговидное лицо. Окончив молитву здесь, Она подошла к престолу и стала молить за предстоящий в храме народ.

По окончании молитвы сняла Богородица с Себя блистающее великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великой торжественностью, распростерла над всем стоящим народом. Долго смотрели святые Андрей и Епифаний на распростертое покрывало и блистающую, как молния, Славу Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видно было и покрывало. После же Ее ухода сделалось и оно невидимым, но осталась всем бывшим там Ее благодать.

Изумленные чудесным видением, святой Андрей и Епифаний поведали о нем всему народу. В этот день все уходили из храма с духовной радостью и надеждой на помощь Царицы Небесной. И эта надежда вскоре оправдалась: враги без всякого кровопролития отступили от города.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в Русской Церкви с XII века. В честь Покрова Богородицы в 1165 году Великим князем Владимирским Андреем Боголюбским был построен один из самых красивых и неповторимых православных храмов — Покрова на Нерли.

Именно покровительству, исходящему от образа Богоматери, приписываются многочисленные победы русского воинства.

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