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Церковь празднует Лазареву субботу

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8 апреля. ПРАВМИР. Церковь празднует Лазареву субботу. В этот день вспоминается, как Христос воскресил своего друга Лазаря. Это воскрешение совершено в удостоверение грядущего воскресения всех умерших.
Церковь празднует Лазареву субботу

Лазарь был другом Христа и жил в Вифании со своими сестрами Марфой и Марией. Господь часто навещал это семейство.

Когда Лазарь тяжело заболел, сестры послали сообщить об этом Христу, в надежде. что Господь поспешит поскорее исцелить Своего друга. Но Господь не только не поспешил, но и задержался на два дня, сказав, что “эта болезнь не к смерти, но к славе Божией”.

Когда Христос и Его ученики приблизились к Вифании, оказалось, что Лазарь уже 4 дня как находится во гробе. Марфа поспешила ко Господу и со скорбью сказала: “Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой”.

Подходя к Гробнице, Христос заплакал, так как очень любил Своего друга. Он приблизился к пещере, где покоился Лазарь, и велел отвалить камень. Когда камень убрали, Христос возвел глаза к небу и сказал: “Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня”, желая показать, что творит чудеса в силу полного единства с Богом-Отцом.

После этого Он громко позвал: “Лазарь! иди вон”. И Лазарь, труп которого уже разлагался и издавал смрад, связанный по рукам и ногам погребальными пеленами, сам вышел из пещеры и предстал перед изумленной толпой. “Развяжите его, – сказал Христос, – пусть идет”.

Весть о чудесном воскрешении быстро разнеслась по Иудее, многие люди тут же уверовали во Христа и на следующий день при входе Господа в Иерусалим встречали Его как Царя. Однако некоторые затаили злобу и поспешили сообщить о случившемся синедриону. Именно после воскрешения Лазаря первосвященники приняли решение убить Иисуса

Лазареву субботу, Неделю Ваий (Вербное воскресенье) и Страстную Седмицу нужно отличать от Великого поста. Эти дни – и есть цель подготовки, цель поста в Святую Четыредесятницу. С Лазаревой субботы мы начинаем участвовать в событиях, предшествующих Воскресению Христову.

Пост в пище, однако, не отменяется. Но в Лазареву субботу на трапезе разрешено послабление – рыбная икра.

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