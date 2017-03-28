Церковь чтит память мученика Агапия и пострадавших с ним семи мучеников

28 марта. ПРАВМИР. Святые мученики Агапий, Пуплий, Тимолай, Ромил, Александр, Александр, Дионисий и Дионисий пострадали при императоре Диоклитиане (284 — 305) в городе Кесарии Палестинской.

Во время одного из языческих праздников христиан, отказавшихся принести жертву идолам, начали публично истязать и казнить. В это время мученик Тимофей был осужден на сожжение, а мученики Тимофей, Агапий и Фекла и Фекла были отданы на растерзание зверям.

Находившиеся в толпе юноши-христиане Пуплий, Тимолай, Александр, другой Александр, Дионисий и иподиакон Диаспольской церкви Ромил решили публично исповедать веру и пострадать за Христа. В знак добровольного подвига они связали себе руки и явились к правителю Урвану.

Видя их молодость, правитель пробовал уговорить их отказаться от своего решения, но тщетно. Тогда он вверг их в темницу, где уже находились двое христиан — Агапий, перенесший муки за веру во Христа, и его слуга Дионисий. Все эти святые были преданы страшным мукам и обезглавлены.