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Церковь вспоминает мученика Созонта

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20 сентября. ПРАВМИР. Мученик Созонт, родом из Ликаонии, был пастухом. Он внимательно читал Священное Писание и любил делиться своими знаниями о Едином Боге с собиравшимися к нему пастухами.
Церковь вспоминает мученика Созонта

Многих он привел к вере во Христа и Крещению. Однажды ночью, когда он сидел под дубом, ему было видение, призывавшее его к подвигу мученичества за Христа. Он отправился в город Помпеополь Киликийский, где готовилось празднование в честь языческого золотого идола, стоявшего в капище.

Никем не замеченный святой Созонт вошел в капище, отломал руку у идола и, раздробив ее, раздал золото нищим. Исчезновение руки у идола вызвало тревогу и смятение в городе: многих стали подозревать, привлекать к допросу и мучить. Не желая быть виновником страдания других людей, святой Созонт пошел к императору Максимиану (284-305) и объявил, что это он отломал руку у идола.

«Я это сделал, – сказал он, – чтобы видеть бессилие вашего бога, который не оказал мне никакого сопротивления. Он не бог, а немой и глухой идол. Я хотел бы всего его раздробить на части, чтобы люди не поклонялись больше изделию рук своих».

Император в сильном гневе приказал беспощадно мучить святого Созонта. Его повесили и строгали тело железными когтями, потом надели ему на ноги железные сапоги с гвоздями внутри и водили по городу. После этого ть повесили и били железными палками до тех пор, пока и кости его раздробились.

В страшных мучениях святой Созонт предал дух свой Богу (ок. 304). По приказу императора, слуги развели сильный огонь, чтобы сжечь тело мученика, но внезапно заблистала молния, загремел гром и сильный дождь залил пламя костра. Ночью христиане взяли тело мученика и предали его погребению. При гробе его и на месте, где святому мученику было видение, подавались исцеления многим больным.

Впоследствии была создана церковь в память страдания святого мученика.

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