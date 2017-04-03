Церковь вспоминает преподобного Серафима Вырицкого

3 апреля. ПРАВМИР. Православная Церковь отмечает день памяти преподобного Серафима Вырицкого.

Преподобный Серафим Вырицкий (в миру Василий Николаевич Муравьев) родился 31 марта 1866 года в деревне Вахромеево Арефинской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии. Уже 1 апреля 1866 года при крещении он был назван Василием в честь преподобного Василия Нового, исповедника.

Когда ему было 10 лет, умер его отец, вскоре скончалась сестра Ольга.

Приехав в Петербург, Василий сделался рассыльным Гостиного двора. Ещё мальчиком он узнал от монаха-схимника о том, как сложится его жизнь. Обрёл духовника в лице старца Гефсиманского скита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонаха Варнавы (Меркулова).

В 1882 году он стал приказчиком. В 1892 году он открыл собственное дело, став весьма крупным мехоторговцем, купцом 2-й гильдии. Обладая большим опытом и имея прочные торговые связи, он организовал контору по заготовке и продаже пушнины. Значительная часть товара поставлялась за границу: в Германию, Австро-Венгрию, Англию, Францию и другие страны.

Предположительно в 1894 году женился на Ольге Ивановне Нетрониной.

В 1895 году стал действительным членом Общества для распространения коммерческих знаний в России и поступил на Высшие коммерческие курсы, организованные при обществе. С 1900 по 1906 годы Муравьёвы проживали в доме 56 по Гороховой улице; с 1905 года — действительный член Ярославского благотворительного общества.

В 1906 году приобрёл большой двухэтажный дом-дачу в живописном посёлке Тярлево, расположенном между Царским Селом и Павловском, до 1920 года ставшим главным пристанищем Василия и Ольги — оставаться в столице было крайне опасно.

Сын — Николай, родившийся в 1895 году, — в 1914 году перешёл в католичество и мечтал стать ксёндзом, бросил учёбу на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, стал военным авиатором; после контузии в 1916 году оставил военную службу, лечился в Николаевском госпитале. В 1917 году Николай женился на мещанке из московских евреев — Евгении Ивановне Любарской; супруги поселились в Рыбинске.

13 сентября 1920 году подал прошение в Духовный Собор Александро-Невской Лавры о принятии его в число братии, на что получил согласие, был принят послушником и получил послушание пономаря. Наместником Лавры в то время был архимандрит Николай (Ярушевич), но он страдал «нервным переутомлением, выраженным в сильных головных болях и острых болях в области сердца. Ему необходим абсолютный покой один месяц и пребывание на чистом воздухе», как гласило заключение врача.

В то же время послушницей Воскресенского Новодевичьего монастыря стала супруга Василия Николаевича — Ольга. Всё имевшееся Муравьёвы пожертвовали на нужды обителей. Только в Лавру Василий Николаевич передал 40 000 рублей в золотой монете. Первое духовное имя Серафима было Варнава.

11 сентября 1921 года митрополитом Вениамином (Казанским) рукоположен в иеромонахи. В 1922 году Лавра подчинилась обновленческому Высшему Церковному Управлению; но вскоре примкнула к Патриаршей Церкви.

26 сентября 1924 году был арестован сын — Николай. Из документов допросов последнего ясно, что следствие интересовала вменяемая связь Муравьёвых с эмигрантскими монархическими кругами за границей. Сам о. Варнава не арестовывался. 2 января 1925 года Николай был освобождён и вскоре уехал к месту ссылки — в Рыбинск.

В 1926—1929 годах о. Варнава — духовник Александро-Невской Лавры.

Точная дата принятия иноком Варнавой великого ангельского образа пока не установлена: предположительно в 1929 году принял великую схиму и был наречён именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского чудотворца, которому всеми силами стремился подражать о. Варнава в течение всей предыдущей жизни.

Предположительно весной 1930 года о. Варнава, по рекомендации врачей и с благословения митрополита Серафима (Чичагова), покинул свою келию в Феодоровском корпусе Александро-Невской Лавры и поселился в Поповке, на даче у протоиерея Леонида Богоявленского.

Избегнул повальных арестов монашествующих, которые были осуществлены в Ленинграде 17 февраля 1932 года; в 1933 году поселился в Вырице.

После занятия Вырицы в августе 1941 года германскими частями был открыт Казанский храм (закрытый в 1938 году), прихожанином которого числил себя иеросхимонах Серафим; он продолжал жить в доме Томбергов на Пильном пр., 7; по-прежнему не вставал из-за болезни, но принимал приходивших к нему.

Преставился 3 апреля (21 марта по Юлианскому календарю) 1949 года, в 4-ю Неделю Великого поста, память Иоанна Лествичника.