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Церковь вспоминает преподобного Венедикта

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27 марта. ПРАВМИР. Преподобный Венедикт, основатель западного монашеского ордена бенедиктинцев, родился в итальянском городе Нурсии в 480 году.
Церковь вспоминает преподобного Венедикта

В 14 лет святой был отправлен родителями на ученье в Рим, однако, угнетенный окружавшей его безнравственностью, он решил посвятить себя другой жизни. Вначале святой Венедикт поселился при церкви святого апостола Петра в селении Еффеди, но молва о его подвижнической жизни заставила его уйти дальше в горы. Там он повстречал отшельника Романа, который постриг его в монашество и указал ему для жительства отдаленную, пещеру. Время от времени отшельник приносил святому пищу. Три года в полном уединении святой вел суровую борьбу с искушениями и превозмог их. Вскоре к нему стали собираться люди, жаждавшие жить под его руководством. Число учеников настолько выросло, что святой разделил их на двенадцать общин. Каждая община состояла из двенадцати иноков и составила отдельный скит. Каждому скиту преподобный дал игумена из своих опытных учеников.

У преподобного остались ради назидания только новоначальные иноки.

Строгие правила, установленные для монахов святым Венедиктом, не всем пришлись по душе, и преподобный не раз становился жертвой клеветы и преследований.

Наконец он поселился в Кампанье и на горе Кассино основал Монте-Кассинский монастырь, который долгое время был центром Богословского образования для Западной Церкви. При монастыре была создана замечательная библиотека. В этой обители преподобный Венедикт написал устав, основанный на опыте жизни восточных пустынников и установлениях преподобного Иоанна Кассиана Римлянина (память 29 февраля). Устав был принят впоследствии многими западными монастырями (до 1595 года он выдержал более 100 изданий). Устав предписывает инокам абсолютное отречение от собственности, безусловное послушание и постоянный труд. Старшим инокам вменяется в обязанность обучение детей и переписывание древних рукописей. Это помогло сохранить многие памятники письменности, относящиеся к первым векам христианства. Каждый новопоступающий должен пробыть послушником в течение года, чтобы изучить устав и привыкнуть к монастырской жизни. На всякое дело испрашивается благословение. Главою общежительного монастыря является игумен, имеющий всю полноту власти. Он судит, учит и вразумляет. Игумен выслушивает советы старших и опытных братьев, однако решение выносит единолично. Исполнение устава строго обязательно для всех и рассматривается как важная ступень, приближающая к совершенству.

Святой Венедикт удостоился от Господа дара прозрения и чудотворения. Многих он исцелял молитвами. Свою кончину преподобный предсказал заранее.

Сестра преподобного Венедикта, святая Схоластика, также прославилась своей строгой подвижнической жизнью и причислена к лику святых.

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