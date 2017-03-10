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Церковь вспоминает святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского

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10 марта. ПРАВМИР. Святитель Тарасий, Патриарх Константинопольский, происходил из знатного рода, родился и был воспитан в Константинополе, где получил хорошее образование.
Церковь вспоминает святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского

Он быстро выдвинулся при дворе императора Константина VI Порфирородного (780–797) и его матери, святой царицы Ирины (797–802; память 7 августа), и достиг звания сенатора. В те времена Церковь волновали иконоборческие смуты. Святой Патриарх Павел (780–784; память 30 августа), не сочувствовавший в душе иконоборчеству, по слабости характера не мог решительно бороться с ересью и потому удалился в монастырь, где принял схиму. Когда к нему пришла святая царица Ирина со своим сыном-императором, святитель Павел объявил им, что достойным преемником его может быть только святой Тарасий (в то время мирянин).

Тарасий долго отказывался, не считая себя достойным столь высокого сана, но потом подчинился общему желанию, с условием, что будет созван Вселенский Собор для осуждения иконоборческой ереси. Пройдя в короткое время все иерархические ступени, святой Тарасий был возведен на патриарший престол в 784 году. В 787 году под председательством святителя – Патриарха Тарасия в г. Никее состоялся VII Вселенский Собор, на котором присутствовало 367 епископов. На Соборе было утверждено почитание святых икон. Те из епископов, которые принесли покаяние в иконоборчестве, были вновь приняты Церковью.

Святитель Тарасий мудро управлял Церковью 22 года. Он вел суровую аскетическую жизнь. Все свое имение он истратил на Богоугодные дела, питая и покоя стариков, нищих, сирот и вдов, а в Святую Пасху устраивал для них трапезу, на которой сам прислуживал. Святой Патриарх бесстрашно обличил царя Константина Порфирородного, когда тот оклеветал свою супругу, императрицу Марию, внучку праведного Филарета Милостивого († 792; память 1 декабря), чтобы заточить Марию в монастырь и сочетаться браком со своей родственницей.

Святитель Тарасий решительно отказался расторгнуть брак императора, за что подвергся опале. Вскоре, однако, Константин был низложен своей матерью, царицей Ириной. Святитель Тарасий скончался в 806 году. При кончине бесы, напоминая его жизнь с самой юности, старались приписать святителю не совершенные им грехи. «Я неповинен в том, о чем вы говорите, – отвечал святитель. – Вы ложно клевещете на меня, нет у вас надо мной никакой власти».

Оплакиваемый Церковью, святитель был погребен в устроенном им монастыре на Босфоре. У гроба его совершались многие чудеса.

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