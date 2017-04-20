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У Троице-Сергиевой лавры появился свой журнал

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20 апреля. ПРАВМИР. Первый номер духовно-просветительского, научно-популярного журнала «У Троицы» вышел накануне Пасхи.
У Троице-Сергиевой лавры появился свой журнал

«Настоящее издание, пожалуй, единственное в своем роде. Это не просто журнал о Лавре и про Лавру. Это, прежде всего, попытка выстроить мостик из жизни монастырской, остающейся для большинства таинственной и загадочной, в жизнь “внешнюю”, мирскую. Попытка рассказать миру о том, как и чем живет Лавра и ее насельники, в чем суть и смысл монастырского служения», – говорится во вступительной статье главного редактора журнала, насельника Троице-Сергиевой лавры иеродиакона Никона (Котова).

Журнал будет рассказывать об истории и современности Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ее скитов и монастырей, храмов и учебных заведений.

«Мы постараемся сделать все, чтобы вы полюбили нашу древнюю обитель, наши святыни, наших Небесных помощников и покровителей, русскую историю и культуру, прекрасную природу наших мест», – пишет главный редактор.

В журнале представлены уникальные исторические материалы, некоторые из которых публикуются впервые: «Завещания преподобных Серия и Никона Радонежских»; «Драгоценные индитии Троицкого собора»; очерки и воспоминания о Свято-Троицкой Сергиевой лавре и Сергиевом Посаде; уникальное нотное приложение.

Издание журнала одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Приобрести журнал можно в церковных лавках на территории Троице-Сергиевой лавры.

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