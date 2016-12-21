Убитому послу Андрею Карлову присвоено звание Героя России

21 декабря. ПРАВМИР. Президент РФ Владимир Путин присвоил послу РФ в Турции Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации посмертно.

«За проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

Кроме того, сегодня стало известно, что ученый совет МГИМО учредил стипендии и премии имени Андрея Карлова, сообщает «Интерфакс». Именные стипендии и премии будут выдаваться студентам и преподавателям университета, занимающимся восточной проблематикой.

«Имя Андрея Карлова будет также присвоено дипломатическому клубу МГИМО, объединяющему студентов, аспирантов и молодых преподавателей – международников», – говорят в вузе.