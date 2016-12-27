Украинские спортсмены сдали кровь для больных детей Запорожья

27 декабря. ПРАВМИР. Украинские спортсмены сдали кровь для больных детей в рамках благотворительной акции Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.

В епархии рассказали, что митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука поблагодарил участников акции «Любовь милосердствует» и подчеркнул важность такого проявления милосердия для детей. «Чтобы одержать,быть может, главную в своей жизни победу, больному ребенку необходима не только медикаментозная, физическая помощь, но и психологическая. Наши дети, как никогда, нуждаются в моральной поддержке, – причем, не только со стороны родителей, но и со стороны всех неравнодушных людей», — подчеркнул митрополит.

Спортсмены прибыли на областную станцию переливания крови по приглашению чемпионки мира по гиревому спорту Любови Черепахи. Они говорят: «Мы верим, что наша спортивная кровь принесет волю к победе, надежду на скорейшее выздоровление и уверенность, что все будет хорошо».

Всего за время проведения благотворительной акции «Любовь милосердствует» было собрано более полутора тонн крови — донорами выступили более 5000 человек.