О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
30
марта
в 19:00
Встреча с режиссером Гарри Бардиным
Навигация
Важные темы:

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

|
30 марта. ПРАВМИР. Лауреат Нобелевской премии по физике, знаменитый советский и американский физик Алексей Абрикосов скончался в возрасте 88 лет.
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

Об этом сообщило «Эхо Москвы» со ссылкой на экс-министра образования и науки Дмитрия Ливанова.

Абрикосову было 88 лет. Он являлся академиком Российской Академии наук, членом Национальной академии наук США, Лондонского королевского общества.

Большая часть его научной карьеры в СССР была связана с Институтом теоретической физики имени Ландау, где он работал в 1965-1988 годах.

Абрикосов вместе с физиком Николаем Заварицким обнаружил новый класс сверхпроводников – сверхпроводники второго типа, которые сохраняют свои свойства даже в присутствии сильного магнитного поля. Ученый также работал над переходом водорода в металлическую фазу внутри водородных планет, квантовой электродинамикой высоких энергий, сверхпроводимостью в высокочастотных полях и в присутствии магнитных включений.

Другие работы были посвящены полуметаллам и переходам металл-диэлектрик и многому другому. Он также смог объяснить большинство свойств высокотемпературных сверхпроводников на основе купрата и установил в 1998 году новый эффект – линейного квантового магнитного сопротивления.

В 1991 году ученый эмигрировал в США. Нобелевскую премию по физике получил в 2003 году за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей (совместно с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггеттом).

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Умер летчик-испытатель Степан Микоян
Умер летчик-испытатель Степан Микоян
Новостная служба "Православие и мир"

Герой Советского Союза скончался на 95-м году жизни

Скончался бывший глава Волынской епархии митрополит Нифонт (Солодуха)
Скончался бывший глава Волынской епархии митрополит Нифонт (Солодуха)
Новостная служба "Православие и мир"

С 1992 года в течение 24 лет владыка Нифонт был правящим архиереем Волынской епархии

Умер создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев
Умер создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев
Новостная служба "Православие и мир"

Журналист скончался в возрасте 54 лет

Благотворительный фонд
Марина Цветкова: Дождаться трансплантации
Марина Цветкова: Дождаться трансплантации
8% собрано / 155118 руб. осталось
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
18% собрано / 194526 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Треть россиян хотят, чтобы их дети стали врачами (опрос)
Новостная служба "Православие и мир"

В Топ-5 профессий попали врачи, военные, юристы, педагоги и рабочие

"
ФСБ объяснила обыски у подмосковных сайентологов
Новостная служба "Православие и мир"

Обыски проходили в рамках дела о теневой предпринимательской деятельности организации

"
Москвич спас мужчину, тонувшего в пруду
Новостная служба "Православие и мир"

Мужчина провалился под лед, пытаясь вытащить из пруда свою собаку

Все статьи автора
Статьи Дня
6 претензий учителя к современным родителям
Ксения Кнорре Дмитриева

Они не доверяют педагогам, жалуются и растят потребителей

“Святой Патрик для многих – такой забавный старичок”
Наталия Федотова

Протоиерей Георгий Завершинский из Ирландии - с рассказом о новом святом

«Чтобы жить по порядку, его надо еще найти»
Архимандрит Савва (Мажуко)

Постное письмо № 27. Воспитываем силу воли

самое читаемое

«В 12 лет так нанянчилась, что своих не хочу»20,430

Подростки на митингах. Что происходит19,927

Отец Анатолий, который хочет всех спасти8,891

Архимандрит Савва (Мажуко): Мы же интеллигентные люди!7,371

Архимандрит Савва (Мажуко): «Мариино стояние» – путь от распутства к святости7,250

Скажи мне, брате, что делать с “френдами”?6,653

Похищенного из больницы ребенка не дали усыновить воспитавшему его мужчине4,613

Подвиг девочки из тайги обернулся уголовным делом для ее матери4,346

Российский туберкулез: что с ним делать? Объясняет врач4,279

«Игра обычная, стратегическая, или просто убить всех»4,009

лучшие авторы

Новостная служба29,040

Марина Солотова20,430

Ирина Лукьянова19,927

Архимандрит Савва (Мажуко)17,433

Владимир Липилин8,891

Илья Аронович Забежинский6,653

Василий Штабницкий4,279

Дарья Рощеня4,009

Анастасия Демина2,196

Инокиня Евгения (Сеньчукова)2,192

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть