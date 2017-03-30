Умер лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов

30 марта. ПРАВМИР. Лауреат Нобелевской премии по физике, знаменитый советский и американский физик Алексей Абрикосов скончался в возрасте 88 лет.

Об этом сообщило «Эхо Москвы» со ссылкой на экс-министра образования и науки Дмитрия Ливанова.

Абрикосову было 88 лет. Он являлся академиком Российской Академии наук, членом Национальной академии наук США, Лондонского королевского общества.

Большая часть его научной карьеры в СССР была связана с Институтом теоретической физики имени Ландау, где он работал в 1965-1988 годах.

Абрикосов вместе с физиком Николаем Заварицким обнаружил новый класс сверхпроводников – сверхпроводники второго типа, которые сохраняют свои свойства даже в присутствии сильного магнитного поля. Ученый также работал над переходом водорода в металлическую фазу внутри водородных планет, квантовой электродинамикой высоких энергий, сверхпроводимостью в высокочастотных полях и в присутствии магнитных включений.

Другие работы были посвящены полуметаллам и переходам металл-диэлектрик и многому другому. Он также смог объяснить большинство свойств высокотемпературных сверхпроводников на основе купрата и установил в 1998 году новый эффект – линейного квантового магнитного сопротивления.

В 1991 году ученый эмигрировал в США. Нобелевскую премию по физике получил в 2003 году за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей (совместно с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггеттом).