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Умер летчик-испытатель Степан Микоян

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24 марта. ПРАВМИР. Герой Советского Союза летчик-испытатель Степан Микоян скончался на 95-м году жизни, сообщает пресс-служба Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ».
Умер летчик-испытатель Степан Микоян

«Двадцать четвертого марта 2017 года, на 95-м году ушел из жизни Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации Степан Анастасович Микоян, внесший значительный вклад в развитие отечественной авиации», — говорится в сообщении.

Степан Микоян – сын видного советского государственного деятеля Анастаса Микояна.

В течение 23 лет испытывал боевые самолеты марки «МиГ». В 1975 году за проведение государственных испытаний самолета МиГ-25 был удостоен звания Героя Советского Союза. Микоян летал вплоть до 1978 года. В общей сложности он освоил 102 типа летательных аппаратов.

Микоян — лауреат премии правительства РФ за значительный вклад в развитие ВВС России, награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, орденами Красной Звезды, медалями, в том числе «За боевые заслуги».

«Коллектив корпорации “МиГ” выражает глубокие соболезнования семье и всем, кто близко знал Степана Анастасовича. Его уход – это потеря для всей отечественной авиации. Он прожил долгую и достойную жизнь. Его имя навсегда останется в истории авиации и в нашей памяти», — отметили в пресс-службе.

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