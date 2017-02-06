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Умирающие дети в Москве больше не кричат от боли

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"Я все время ругаю власть и чиновников, но конкретно с обезболиванием на территории Москвы Департамент здравоохранения за последние несколько лет правда очень круто все изменил", - пишет на своей странице в сети Facebook заместитель директора Детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.
Умирающие дети в Москве больше не кричат от боли
Лидия Мониава

Лидия Мониава

Раньше я здесь часто писала страшные свидетельства, как умирающие от рака дети страдали от боли, до крика, и как их родители не могли неделями получить морфин в поликлиниках. Вот история о том, как ситуация с обезболиванием в Москве выглядит сегодня.

Полторы недели назад нам позвонили из больницы врачи Саши. Саше 14 лет, у него рак, семья из далекого Красноярского края, приехали на лечение в Москву, лечение не помогло, начался сильный болевой синдром. Настолько сильный, что даже на фентаниловом пластыре Саша не спал по ночам. Семья снимала комнату в коммуналке в Москве. Без прописки без регистрации. Ещё 3 года назад ребёнок с такими документами вообще не получил бы обезболивание в Москве. Сашу выписали из больницы как водится в пятницу после обеда.

Социальный работник Детского хосписа позвонил главному врачу поликлиники, к которой по идее Саша должен был бы быть прикреплён, если бы имел прописку-регистрацию по этому адресу. Главный врач 52 поликлиники Евгений Пантелеймонович Омелянюк сказал, что детей с онкологией у них на участке давно не было, и он немного в растерянности, что ему надо делать. Но быстро разобрался, в тот же день прикрепил Сашу к филиалу своей поликлиники. Заведующая филиалом сразу сказала: “Нам на курсах от Департамента здравоохранения так и говорили, что ребёнок с болевым синдромом может появиться неожиданно в пятницу вечером, именно так и говорили”. В тот же пятничный вечер она выписала льготные рецепты и на морфин, и на фентанил.

В субботу в хоспис позвонил взволнованный главный врач поликлиники и сказал, что Сашину семью выгнала хозяйка квартиры, т. к. узнала, что ребёнок может умереть. Главный врач пытался найти, по какому адресу переехала семья, чтобы связаться с поликлиникой по новому адресу ребёнка. Он сам нашёл главного врача новой Сашиной поликлиники и убедился, что Саша не остался без обезболивания.

Саша оказался в районе, который обслуживает 133 поликлиника. Точно так же без прописки и регистрации. Татьяна Ярославовна Медведева, заместитель главного врача 133 поликлиники, в субботу поздно вечером сама позвонила в Детский хоспис за советом. Сказала, что завтра с утра она без проблем обеспечит Сашу обезболивающими, но не совсем понимает, что ей делать сейчас поздно вечером, чтобы Саша продержался ночь? У Саши был запас от предыдущей поликлиники, так что все было в порядке.

Когда родители решили все же увезти Сашу домой в Красноярский край, 133 поликлиника приготовила ему в дорогу пятидневный запас морфина, фентанила и трамала.

Я все время ругаю власть и чиновников, но конкретно с обезболиванием на территории Москвы Департамент здравоохранения за последние несколько лет правда очень круто все изменил. Не перестаю удивляться с каждым новым ребёнком.

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