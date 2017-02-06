Умирающие дети в Москве больше не кричат от боли

"Я все время ругаю власть и чиновников, но конкретно с обезболиванием на территории Москвы Департамент здравоохранения за последние несколько лет правда очень круто все изменил", - пишет на своейзаместитель директора Детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.

Раньше я здесь часто писала страшные свидетельства, как умирающие от рака дети страдали от боли, до крика, и как их родители не могли неделями получить морфин в поликлиниках. Вот история о том, как ситуация с обезболиванием в Москве выглядит сегодня.

Полторы недели назад нам позвонили из больницы врачи Саши. Саше 14 лет, у него рак, семья из далекого Красноярского края, приехали на лечение в Москву, лечение не помогло, начался сильный болевой синдром. Настолько сильный, что даже на фентаниловом пластыре Саша не спал по ночам. Семья снимала комнату в коммуналке в Москве. Без прописки без регистрации. Ещё 3 года назад ребёнок с такими документами вообще не получил бы обезболивание в Москве. Сашу выписали из больницы как водится в пятницу после обеда.