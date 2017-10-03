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В 2017 году выявлено почти 1,5 тысячи «групп смерти»

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3 октября. ПРАВМИР. Почти 1,5 тысячи «групп смерти» в интернете выявили киберполицейские в течение 2017 года.
В 2017 году выявлено почти 1,5 тысячи «групп смерти»
Фото: РИА Новости

«В текущем году было выявлено 1 тысяча 339 сетевых сообществ суицидальной направленности, общая аудитория которых составила более 12 тысяч пользователей, и насчитывающих более 200 тысяч публикаций в социальных сетях», — сообщил начальник управления «К» МВД России Алексей Мошков, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в результате оперативной деятельности киберполицейских возбуждены более 230 уголовных дел. Задержаны 19 «кураторов» и администраторов суицидальных групп.

Ранее замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов заявлял, что около 1% подростковых суицидов в России совершается под влиянием «групп смерти» — настоящие причины чаще всего кроются в неразделенной любви и семейных конфликтах.

При этом общее количество подростковых суицидов растет: если в 2015 году было зарегистрировано 685 таких случаев, то год спустя — уже 720.

В последнее время в социальных сетях распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях хэштегами, которые отсылают к так называемым «группам смерти», ставшим причиной нескольких случаев суицида среди несовершеннолетних в России. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

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